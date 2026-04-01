La Junta reivindica la Semana Santa de Almería como "gran motor económico" para la provincia y anima a "disfrutarla"

Procesión de Semana Santa por las calles de Almería, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado este Miércoles Santo el valor de la Semana Santa como "un gran motor económico para Andalucía y la provincia" y ha animado a almerienses y visitantes a "seguir saliendo a las calles" y "seguir disfrutando" de esta celebración.

Así lo ha trasladado en la Iglesia de San Pedro Apóstol, durante la visita que ha realizado junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, a las hermandades y cofradías que procesionarán el próximo Viernes Santo por la ciudad.

Martín ha explicado que el recorrido se ha centrado en las corporaciones que saldrán ese día, con paradas en el Santo Sepulcro, la Soledad, la Caridad y el Cristo de las Escuchas, donde, según ha recordado, "termina nuestra gran semana con ese Vía Crucis por las calles de Almería".

La delegada ha subrayado además que se trata de "una semana muy importante" para el Gobierno andaluz, tanto por su significado religioso como por su impacto económico, y ha valorado el ambiente que vive ya la capital, con calles llenas de personas, un paseo "maravilloso" y una carrera oficial de la que, según ha dicho, "todos pueden disfrutar".

Asimismo, ha reiterado el apoyo de la Junta a esta celebración, declarada de Interés Turístico Nacional, y ha extendido ese llamamiento no solo a la capital, sino al conjunto de la provincia.