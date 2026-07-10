La Junta suspende toda su agenda pública este viernes ajena al incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Efectivos de Infoca luchan contra las llamas en Los Gallardos - PLAN INFOCA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha suspendido toda su agenda pública de este viernes, 10 de julio, "no relacionada con el incendio" forestal que se ha declarado en el término municipal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado de momento once fallecidos, ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y al menos 19 desaparecidos, conforme las últimas cifras aportadas por el Gobierno andaluz.

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a Europa Press que, como consecuencia de este trágico incendio, el Gobierno andaluz ha desconvocado para este viernes toda su agenda pública que no esté relacionada con dicho suceso, incluida la de las delegaciones provinciales.

Previamente, había quedado ya suspendido el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz, previsto para este viernes en el Palacio de San Telmo, un día después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, diera a conocer su composición.

El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10,00 horas, y, a continuación, el nuevo Ejecutivo, primero de coalición entre PP y Vox, tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

"Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han informado fuentes del Gobierno andaluz, que comunicarán próximamente la nueva fecha en que tendrá lugar el acto.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se va a desplazar en coche a la zona del incendio, según ha explicado él mismo en varias entrevistas radiofónicas que ha tenido este viernes por la mañana.

Además de las de la Junta, en las últimas horas se están suspendiendo otras convocatorias previstas para este viernes, tanto por parte de administraciones como el Gobierno central --cuyo delegado en Andalucía, Pedro Fernández, iba a asistir a la inauguración de los baños árabes de Cogollos Vega (Granada) tras su rehabilitación--, como de partidos políticos como el PSOE-A o Adelante Andalucía.

. Los consejeros no tenían convocatorias por la toma de posesión, lógicamente. La suspenden también las delegaciones.