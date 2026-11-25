Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de jurado ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a A.G.F., el hombre acusado de acabar de tres puñaladas con la vida de su padre en la vivienda de este último, situada en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Almería, al considerar que actuó "intencionadamente" y de "forma sorpresiva" contra su progenitor sin que este tuviera "posibilidad de defenderse".

En su veredicto, pronunciado durante la tarde de este miércoles en la Audiencia Provincial de Almería, los miembros del jurado presidido por la magistrada Soledad Balaguer han rechazado que el acusado pudiera haber actuado sin control bajo los efectos del alcohol o que hubiera perdido el dominio de sus capacidades con base en las pruebas forenses y ante la falta de informes que acrediten una intoxicación etílica en el momento de los hechos.

En este sentido, la Fiscalía ha mantenido su petición de 23 años de prisión por un delito de asesinato para el acusado, toda vez que el abogado de la defensa ha pedido la pena mínima conforme a sus informes finales en los que apreciaba un posible homicidio con eximentes ante estos hechos por los que el acusado aseguró no recordar nada de lo sucedido.

El jurado ha considera acreditado que sobre las 18,20 horas del 23 de julio de 2025, el acusado acudió en bicicleta al domicilio de su padre situado en la calle Arqueros de Almería ya armado con un cuchillo de grandes dimensiones, conforme a lo que manifestaron algunos testigos que le vieron antes de acceder a la vivienda.

Una vez en el interior del domicilio, y como consecuencia de los problemas anteriores que tenía con su padre y su expareja, el acusado acabó con la vida de su padre al que dio tres puñaladas, una de ellas en el cuello que le seccionó la carótida y la yugular, lo que le provocó una abundante pérdida de sangre y, en consecuencia, la muerte por shock hipovolémico. Los jurados han incidido en que el ataque se dio por sorpresa y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima, ya que la exploración de los médicos forenses reveló que carecía de heridas defensivas que pudieran acreditar algún tipo de forcejeo.

Tras producirse el crimen, el acusado abandonó la vivienda mientras se guardaba el cuchillo entre sus ropas para, posteriormente, deshacerse del mismo en las inmediaciones de la Avenida de Vilches, donde fue incautado por la policía. En este sentido, apuntan no solo a las declaraciones testificales, sino a la propia fotografía que tomó otra viandante del acusado cuando se marchaba en bicicleta.

UNA RELACIÓN DETERIORADA

El jurado, que ha rechazado el indulto así como beneficios penitenciarios para el acusado, ha señalado que la relación del acusado con la víctima comenzó a deteriorarse severamente después de su pareja sentimental lo abandonara tras 14 años de relación y comenzara una relación cercana con su progenitor, de manera que incluso ambos acudía a la cafetería habitual a la que procesado acudía para "provocarle" y "generar altercados".

En esta línea, han señalado que la misma mañana de los hechos se celebró un juicio rápido contra él por quebrantar una orden de alejamiento en la que su padre testificó contra él. No obstante, han rechazado que este extremo pudiera provocar en el acusado una situación que anulara sus capacidades para actuar sin conocimiento de lo que hacía o bajo algún tipo de "shock emocional".

Asimismo, han desechado que el acusado pudiera haber actuado bajo los efectos del alcohol puesto que no se practicaron pruebas al respecto al tiempo que el grueso de los testigos que lo vieron ese día antes y después del crimen no advirtieron que se encontrara ebrio. A ello se unen las declaraciones de la médico forense, que aseguró que acusado estaba capacitado para controlar sus actos y tenía "la lucidez necesaria para comprender lo que hacía".

Con ello, el jurado ha reconocido la renuncia expresa formulada en el juicio por los hermanos del acusado en cuanto a la responsabilidad civil que le pudiera corresponder. El juicio ha quedado visto para sentencia.