Keoma Jiménez Carvajal publica 'La sal de dentro', su segundo poemario para un "mundo más justo y humano"

ALMERÍA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor sevillano Keoma Jiménez Carvajal ha publicado su segunda obra 'La sal de dentro', un poemario "tan real como la vida misma" en el que cada poema "refleja un momento del artista" con el que espera llegar a aquellos que busquen "un mundo más justo y más humano".

Tras el éxito de su primer poemario, 'Cinco Miradas', Keoma Jiménez Carvajal, vuelve a deleitar a sus lectores con una nueva entrega más íntima en la que muestra una parte de sí mismo.

"Yo destacaría la realidad de lo que se habla, cada poema es una experiencia propia vivida, obedece al momento en que lo escribí, lo que pensaba y como me sentía. No entiendo la poesía creada a partir de la ficción, por eso en mi libro hablo de lo real, de lo que me mueve, lo que me afecta y lo que creo que hay que reivindicar desde la literatura", indica en un comunicado.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar un poemario "profundo, con dos bloques de diferente técnica de escritura, uno en prosa poética y otro donde la poesía en verso se deja ver con ritmo, rimas y métrica".

"Es un conjunto de textos en los que me he desnudado completamente y donde paso desde el suelo, anímicamente hablando, a resarcirme y empoderarme para hablar de libertades y superación. En definitiva se va a encontrar, mi experiencia propia, que no es diferente a la que pudiese tener otra persona a lo largo de estos dos o tres últimos años difíciles que la vida nos ha puesto delante", señala el poeta sevillano.

Destaca que a veces "romantizamos tanto" lo que nos sucede que "faltamos a nuestra propia verdad". "Eso es lo que he querido reflejar, lo bonito de la vida pero también el barro", ha apuntillado.

Según remarca la editorial, la obra incluye "mucha reivindicación y denuncia social". "En eso he crecido y a eso le escribo principalmente. La cultura tiene que ser transgresora y tengo claro que mientras siga escribiendo, ese será mi principal argumento. Tenemos que llegar a ver con claridad que la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto son las premisas para las personas que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones", confiesa el propio autor.

En el poemario, el autor nos acerca a los momentos en que la "la sal toca las heridas, se despierta un impulso irreversible que te hace sufrir un cambio de sentir, que normalmente escuece y, gracias a eso, las heridas se van cerrando y sanan".

"La sal de dentro es el escozor del alma que impulsa a escribir a todo aquello que en el fuero interno duele y necesita cura, es un enfrentamiento de emociones y sentimientos imposibles de dominar, que se desbocan y corren por dentro con una meta inalcanzable. Si la sal que recorre el cuerpo tiene la capacidad de cerrar heridas, la poesía tiene la magia de hacer de ellas un aprendizaje, un reto y una superación personal engalanándose de belleza y verdad", reflexiona.

Keoma Jiménez Carvajal también interpela. "Si crees que tienes preguntas sin respuestas, si en tu laberinto interior puedes ver la entrada pero no la salida, déjate llevar por la sal de dentro y deja que esta se transforme en versos con los que conocer y ver lo real de las cosas, de la vida y del sentir. Si crees en el poder curativo de un romance, de unos versos y de la prosa poética, no habrá escozor pudiente que inunde tus anhelos y miedos. Si crees que la vida necesita conciencia, abre este libro y viaja por sus páginas para descubrir que la poesía puede ser una aliada perfecta para hacer de tu mundo un lugar más humano", traslada.

Keoma Jiménez Carvajal (Pedrera, Sevilla, 1988), afincado en Mallorca, se considera un andaluz universal sin más patria que la tierra que pisan sus zapatos cada día y sin más cielo que el que alcance a ver sus ojos.

Es autor del poemario 'Cinco miradas', editado por la editorial Círculo Rojo en 2021, donde el compromiso social ha sido su bandera.

Fue letrista en varias agrupaciones de carnaval donde empezó su relación con la escritura y desde 2017 escribe artículos de opinión y sobre temas de actualidad en el blog La Conciencia http://laconciencia.emiweb.es/

También colabora en medios digitales con columnas de opinión libre y en revistas y blogs dedicados a la poesía.

Ha participado en múltiples certámenes literarios nacionales e internacionales en el género de poesía y narrativa, haciendo de la literatura y la cultura su herramienta valedora como el pilar fundamental para el progreso de una sociedad que necesita apuntalar su futuro y su esperanza.