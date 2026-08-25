Libertad para dos investigados por el crimen de un hombre en un cortijo de Pechina (Almería) en enero

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ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado libertad bajo fianza para dos los investigados como presuntos autores de la muerte a tiros de un dueño de un cortijo ubicado en Pechina (Almería) el pasado 18 de enero cuando, según la investigación, habrían tratado de realizar un 'vuelco' de droga.

En un auto dictado el pasado 19 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor impone una fianza de 20.000 euros y medidas de localización para los investigados tras la solicitud de nuevas pruebas efectuada por el abogado defensor Adrián Marinel Ghita, en el que da cuenta de que el proyectil que acabó con la vida de la víctima no se corresponde con los disparos efectuados por los investigados.

La investigación se apoyaba no solo en las grabaciones de las cámaras de seguridad sino también en el testimonio de la pareja del fallecido, quien explicó cómo varios intrusos penetraron sobre las 4,20 horas en el cortijo ubicado en la zona Camino Carretero y efectuaron varios disparos en un supuesto intento por robar marihuana que había sido sacada del inmueble varios días antes.

El letrado señala en su análisis del informe de balística efectuado por la Guardia Civil, en el que se analizaron los casquillos e impactos de bala hallados en la escena del crimen, que proyectil que causó la muerte de la víctima no fue disparado por ninguna de las dos armas que portaban los investigados en el momento de los hechos.

En este sentido, el mismo informe apunta que la bala alojada en el vientre de la víctima y la camisa del proyectil localizada en la habitación procederían de cañones diferentes. No obstante, en la exploración efectuada por la Guardia Civil, no aparecieron más armas, por lo que desde la defensa no se descarta que la escena del crimen pudiera ser manipulada antes de la llegada de los agentes.

Los investigadores consiguieron recuperar cuatro casquillos de balas de nueve milímetros Parabellum detonadas desde el exterior de la vivienda con dos armas diferentes, si bien el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima no fue disparado por ninguna de estas dos pistolas, lo que ubicaría en la escena del crimen una tercera arma no localizada hasta el momento.

"En el estado actual de las actuaciones no ha podido identificarse el arma que produjo el disparo mortal, ni existe correspondencia científica entre el proyectil y los casquillos recuperados en la escena", expone el abogado y experto en criminología del bufete AMG Lawyers, para quien la posibilidad de que el proyectil fuera disparado por cualquier otra arma distinta "constituye una hipótesis técnica que no ha sido objeto de análisis".

Las diligencias recogen además un vídeo grabado por una cámara de seguridad del que se desprende la entrada en la finca de tres personas que se dirigieron a la ventana de la habitación en la que se encontraba la víctima. Dichas imágenes captaron la presencia de una nube de polvo o humo que emanaba hacia el exterior de la vivienda por la parte superior de la ventana antes de que se produjeran los disparos desde el exterior.

En este sentido, la defensa plantea como teoría la posibilidad de que la víctima efectuara de forma previa disparos desde el interior de la vivienda hacia el exterior y que la bala rebotara en el marco de la ventana, impactando contra su abdomen y provocándole la muerte.

Así, además de solicitar un informe médico complementario que pueda resolver las contradicciones expuestas a partir del informe de balística, el abogado defensor solicita una nueva intervención para localizar todas las posibles armas de fuego y proyectiles de la escena, una reconstrucción balística tridimensional de la escena y que se tome de nuevo declaración a la testigo ante posibles "contradicciones", además de otras pruebas.

Ante esto, el juez instructor ha acordado solicitar al médico forense un nuevo informe médico para que se ratifique, modifique o amplíe su análisis sobre las circunstancias de la muerte de la víctima al tratarse de una bala que, conforme a los indicios arrojados por balística, no procedería del exterior de la vivienda. También consulta a los investigadores la viabilidad de practicar el resto de pruebas solicitadas por el abogado.

CINCO INVESTIGADOS

La investigación efectuada por la Guardia Civil llevó en un primer momento al arresto de los tres sospechosos por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas así como de dos personas más --un matrimonio-- al que se investiga por intentar encubrir los hechos.

Uno de los detenidos confesó parte de los hechos tras su arresto por parte de la Guardia Civil tras los registros practicados bajo autorización judicial del titular de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que coordina las actuaciones.

Fue en la madrugada del 18 de enero cuando los tres investigados se dirigieron sobre las 4,20 horas a la zona Camino Carretero, donde estaba el cortijo de la víctima, a bordo de un vehículo que dos de ellos habían adquirido apenas nueve días antes un concesionario de Murcia. El turismo fue captado por las cámaras de seguridad que el perjudicado tenía instaladas.

Así, los implicados bajaron del coche encapuchados, de forma que al menos dos de ellos portaban armas y uno vestía uniformado como si se tratara de un policía. Este mismo, que era el conductor del coche, llevaba una gorra característica que, posteriormente y gracias las labores de investigación, fue localizada en su vivienda.

Los asaltantes penetraron en el cortijo, donde saltaron las alarmas, e iniciaron una serie de disparos a través de una ventana de la vivienda, cuya persiana levantaron, a quienes estaban en su interior.

Los sospechosos abandonaron rápidamente el lugar de los hechos en un recorrido captado por diversas cámaras de seguridad. Asimismo, la investigación policial desplegada en la zona permitió la recogida de vestigios y la recopilación de testimonios que facilitaron la identificación de uno de los presuntos responsables así como el vehículo implicado.

De forma paralela y durante la misma jornada, pero sobre las 14,00 horas, se tuvo conocimiento de la quema de un vehículo en el barrio de Los Almendros de Almería, cuya matrícula y características coincidían con las del vehículo captado por las cámaras de seguridad.

QUEMARON EL COCHE

Mediante estos indicios, los investigadores pudieron determinar las identidades de los presuntos sospechosos e intervenir sus comunicaciones, lo que además les situaba en torno a la escena del crimen en la noche de los hechos así como en las proximidades del lugar en el que se prendió fuego al coche.

De igual modo, constan indicios suficientes para determinar que se sirvieron de una pareja de conocidos para intentar tapar la compra del turismo que habían adquirido en Murcia a través de amenazas al propietario del concesionario para que no revelara la transacción a las autoridades.

Los agentes procedieron finalmente a la detención de los sospechosos el pasado 13 de junio mediante la entrada y registro de las viviendas, donde se recuperaron teléfonos, prendas y también algunas cantidades de marihuana así como útiles para su manejo. Uno de los investigados, que había pasado una temporada en Palma de Mallorca, fue localizado en una pedanía del Cuevas del Almanzora (Almería).