Lidia Álvarez Rodríguez reivindica "el arte de sobrevivir a las adversidades" en su libro 'Terrorismo contra mujer'

ALMERÍA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Terrorismo contra mujer', libro en el que la autora Lidia Álvarez Rodríguez reivindica "el arte de sobrevivir a las adversidades".

La presentación de la obra es este viernes, de 17,00 a 19,45 horas, en la Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona, según ha informado el sello de autoedición.

Lidia Álvarez Rodríguez destaca de su libro la "fuerza mental de las personas y el arte de sobrevivir en las adversidades que nos da la vida".

A través de este libro, muestra su indignación ante cualquier tipo de violencia y sus propias experiencias, señala en un comunicado.

Añade que el lector va a encontrar amor, odio, generosidad, superación, tragedia, felicidad, y las consecuencias de la maldad en edades tempranas y "podrá acompañar a la autora a través de un cóctel de emociones que incluye paradas para la reflexión".

"No debemos olvidar a ninguna mujer que ha sido víctima de violencia de género, ni a sus hijos si los hubiese ni a sus familiares más cercanos. Debemos de acordarnos todos los días, porque se ha convertido en un tipo de cáncer mortal. Ni debemos olvidar al otro tipo de mujeres, que, aprovechándose de su género, inventan acusaciones falsas sobre hombres inocentes, estas también son maltratadoras. Para todos tiene que haber justicia. La violencia no puede quedar impune, pero nosotros no somos nadie para juzgar, pero sí para opinar", afirma.

Lidia Álvarez Rodríguez nació en Sabadell (Barcelona) en 1971, Tras el confinamiento, fue invadida por una profunda soledad, que la llevó a hacer su sueño realidad, escribiendo su primer ensayo autobiográfico, Con Soledad, con la temática de autoayuda.

Entendió que la constancia es la base del éxito, tanto profesional como a nivel personal Escribe manteniendo un enlace entre novela y novela, donde la autora deja ver su carácter y hace sentir al lector como si estuviese viviendo su propia vida, haciéndole partícipe en cada capítulo.

'Terrorismo contra mujer' es una novela con fuerza, "dando el placer de que una persona débil pueda sentirse más fuerte", concluye el comunicado.