Las lluvias dejan daños materiales en vías de servicio, carreteras y algunos desolojos en Cuevas del Almanzora (Almería)

Vía cortada por la salida de una rambla en Cuevas del Almanzora (Almería). - CUEVAS DEL ALMANZORA

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las intensas precipitaciones registradas con el paso de la borrasca 'Emilia' en las zonas del levante y norte de la provincia de Almería, donde se han anotado hasta 200 litros por metro cuadrado, han dejado daños materiales en varias vías de paso y han obligado a realizar durante la madrugada desalojos en viviendas de Cuevas del Almanzora durante la madrugada aunque sin daños personales.

En declaraciones a los medios, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que las lluvias y salidas de ramblas han causado deterioros en varias vías de servicio, caminos rurales y algunas carreteras de la red provincial.

Asimismo, ha señalado que las tormentas han provocado inundaciones en algunas viviendas de diseminados de Cuevas del Almanzora, lo que obligó a desalojar a sus ocupantes.

"Más allá de alguna que otra operación, de algunas incidencias puntuales, no hay que lamentar ningún tipo de víctimas personales", ha manifestado Fernández mientras que se evalúan los daños materiales a la luz del día.