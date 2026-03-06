Las lluvias transforman el paisaje del Cabo de Gata (Almería) y llenan de flores uno de los parajes más áridos de Europa

Floración de herbáceas amarillas en el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería). - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias registradas durante el actual invierno en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) han superado los valores habituales durante los meses de enero y febrero y han elevado el acumulado del año hidrológico por encima del registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que ha favorecido la aparición de vegetación y floraciones en distintos puntos de este espacio natural habitualmente árido.

Según los datos de precipitación de la estación meteorológica de Cabo de Gata, integrada en la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y consultados por Europa Press, el actual año hidrológico --que se extiende del 1 de octubre al 30 de septiembre-- suma hasta el momento 105,8 milímetros de lluvia, frente a los 98,2 milímetros registrados en el periodo 2024-2025.

La diferencia es aún mayor si se compara con el año hidrológico 2023-2024, cuando apenas se contabilizaron 16,4 milímetros en este mismo punto del litoral almeriense.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar está considerado uno de los espacios más secos de Europa continental, con precipitaciones medias anuales muy reducidas y una vegetación adaptada a condiciones de aridez. Por ello, los inviernos con lluvias por encima de la media suelen traducirse en cambios visibles en el paisaje durante las semanas posteriores.

Entre los ejemplos más visibles de este fenómeno se encuentran las manchas de pequeñas flores silvestres y herbáceas anuales, como margaritas amarillas, viboreras o vinagreras, que aparecen tras los episodios de lluvia y contrastan con el aspecto árido habitual del paisaje volcánico y las llanuras próximas al litoral.

Los registros mensuales reflejan que enero de 2026 ha sido especialmente lluvioso, con 41,4 milímetros, muy por encima de la media para ese mes, situada en 16,1 milímetros. También febrero ha superado los valores habituales, con 13 milímetros, frente a una media de 10,2 milímetros.

A estos registros se suma diciembre de 2025, que cerró con 39,6 milímetros de precipitación, una cifra claramente superior al valor medio histórico para ese mes, situado en torno a los 21 milímetros.

La serie histórica disponible desde 2010 también recoge episodios puntuales de precipitaciones más intensas. En el caso de enero, el máximo mensual alcanzó 99,7 milímetros en 2010, mientras que febrero registró su mayor acumulado con 55,4 milímetros también en ese mismo año, cifras muy por encima de los valores medios habituales.

Entre los registros más destacados figura además marzo de 2022, cuando la estación meteorológica contabilizó 168 milímetros de precipitación, el mayor valor mensual registrado para ese mes desde el inicio de esta serie.