Localizan en un cerro de Lubrín (Almería) a un hombre con Alzheimer desaparecido durante casi ocho horas

Hombre rescatado. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado este martes a un hombre mayor de edad y enfermo de Alzhéimer que estuvo desaparecido durante casi ocho horas después de dar con su paradero en la parte alta de un cerro de Lubrín (Almería), donde se le encontró con síntomas leves de hipotermia al ir desprovisto de abrigo y sin zapatillas.

Según ha indicado la Comandancia en un comunicado, la búsqueda se inició a las 15,30 horas después de que la familia del afectado comunicara que había abandonado su vivienda ese mismo día sobre las 11,00 horas sin que hubiera regresado aún.

Así, se activó un operativo de búsqueda que se coordinó con el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, y con Protección Civil, el cual contó también con la colaboración de vecinos y allegados.

A las 18,52 horas, una patrulla localizó al desaparecido en la parte alta de un cerro, tras escuchar voces entre los matorrales. El hombre se encontraba tumbado, sin abrigo ni calzado adecuado, en aparente buen estado general pero con síntomas leves de hipotermia.

Se informó de inmediato a los familiares, quienes acudieron para facilitar ropa de abrigo, así como a los servicios sanitarios para su valoración. Una vez confirmada la localización, se dio por finalizado el dispositivo.

La Guardia Civil reitera la necesidad de informar con la "mayor celeridad" ya que "las primeras horas son vitales para la pronta localización de la persona desaparecida".