La madre del niño Gabriel reclama "respeto en lugar de revictimización" ante el uso de la imagen de su hijo

Archivo - La madre del niño Gabiel Cruz, Patricia Ramírez, en una rueda de prensa. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz cuyo cuerpo sin vida fue hallado hace ocho años en el momento que se arrestaba a su asesina en Almería, ha reclamado "respeto en lugar de revictimización" tras haber detectado nuevos vídeos en los que se vuelve a emplear la imagen de su hijo junto a la de la condenada para seguir "contando, recontando y malcontando lo que le pasó".

"Os pido, por favor, una vez más, respeto. Las víctimas tenemos derecho a decidir si queremos estar o no. Por favor, respeto para él y para su memoria", ha trasladado Ramírez en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que critica la acción de estos perfiles, por lo general de carácter "anónimo", a los que se ha dirigido personalmente para pedir la retirada de la foto del menor.

La madre de Gabriel ha asegurado que "duele" encontrar en este tipo de contenidos en la red la misma foto de su hijo que tiene en su salón, más aún cuando se asocia de nuevo con su asesina. "Nos quitáis tranquilidad, nos recordáis lo peor que hemos tenido que vivir y nos impedís avanzar", ha añadido ante quienes promueven este tipo de vídeos.

En esta línea, ha criticado la falta de apoyo institucional al respecto al asegurar que las administraciones dejan "a la intemperie" a los afectados por eta situación "en lugar de blindarnos y protegernos"; sentido en el que ha afeado que la ley del derecho al honor, cuyo proyecto se remitió al Congreso el pasado mes de julio, no vaya a "llegar a ningún sitio".

Con ello, ha recordado que ella misma ha compartido y denunciado este tipo de vídeos a tenor de la Ley Orgánica de Protección a la Adolescencia así como de la legislación andaluza que "contempla el derecho al honor en su artículo específico para el menor fallecido". "Cualquier persona profesional atiende en primer lugar la voluntad de las víctimas", ha insistido.

"¿Qué pasaría si fuera vuestro hijo? ¿Y si, además de tener que vivir sin poder volver a mirarlo a la cara, ves que los recuerdos que te quedan de su sonrisa tan bonita los exponen continuamente para hablar de su asesina con su carita al lado?", se ha cuestionado Ramírez quien, de otro lado, ha agradecido el apoyo de quienes le ayudan para conseguir que los perfiles que usan la imagen de su hijo retiren el contenido que carece de autorización por su parte.