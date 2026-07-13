Maíllo pide comparecencia de Moreno en el Parlamento por el incendio: "No consentiremos huida hacia adelante"

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) - El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha exigido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que comparezca en el Parlamento para dar explicaciones sobre el trágico incendio de Los Gallardos (Almería), apuntando que no consentirán "otra huida hacia adelante como ocurrió" con la crisis del cribado de cáncer de mama.

En un comunicado, Maíllo ha advertido de que la coalición no descarta impulsar una comisión de investigación en el Parlamento si las explicaciones ofrecidas por el Gobierno "resultan insuficientes".

"Hay muchas explicaciones que el Gobierno andaluz tiene que dar, empezando por el Plan de Verano, los recursos disponibles, los protocolos de prevención y las decisiones tomadas antes y durante el incendio", ha añadido.

"Si se oculta información, si persisten las contradicciones o si las explicaciones no permiten aclarar lo sucedido, desde Por Andalucía impulsaremos una comisión de investigación", ha agregado, apuntando que las "familias no merecen propaganda ni una huida hacia adelante, sino que merecen respuestas, transparencia y toda la verdad".

Maíllo ha vuelto a trasladar el "pésame y todo el cariño" de la coalición a las familias de las víctimas del trágico incendio. "Precisamente por respeto a las víctimas, ahora hacen falta explicaciones", según Maíllo, que ha anunciado que han solicitado la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para que explique las "actuaciones realizadas".

"Quien tiene que dar la cara es Moreno", ha afirmado Antonio Maíllo, para quien el Ejecutivo autonómico no puede "tratar de cerrar la crisis sin aclarar lo ocurrido".

"No vamos a consentir otra huida hacia adelante como la que vimos con la crisis de los cribados. No vamos a aceptar que se construya un relato oficial para pasar página sin explicar qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y con qué recursos se contaba", ha señalado.

Maíllo ha detallado que existen numerosas cuestiones que el Gobierno andaluz debe responder: "El contenido del Plan de Verano, los medios humanos y materiales que estaban previstos y cuáles se encontraban realmente disponibles cuando se produjo el incendio".

Por Andalucía ha solicitado también "la cronología completa del suceso, la cadena de mando establecida, el momento en el que se movilizaron los refuerzos y las decisiones adoptadas durante las horas más críticas".

"Necesitamos saber cuáles fueron las actuaciones que se desarrollaron, qué planes de prevención existían y cómo funcionaron los protocolos, porque la sociedad andaluza necesita conocer toda la verdad sobre lo ocurrido", ha defendido Maíllo, que ha reclamado que se aclaren las "denuncias realizadas por trabajadores del Infoca que aseguran que llevaban años advirtiendo de que el dispositivo no se encontraba completo".

En este sentido, Maíllo ha insistido en la necesidad de "reforzar los medios públicos destinados a la prevención y extinción de incendios y de garantizar que el Infoca disponga de todos los recursos necesarios".