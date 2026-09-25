Marea Blanca atribuye a la falta de profesionales una "peor atención" sanitaria en Almería este verano

Archivo - Sala de espera de un centro sanitario de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca Almería ha atribuido a la falta de profesionales sanitarios una "peor atención" a los almerienses y los miles de visitantes que han llegado a la provincia este verano, tras hacer balance del periodo estival y de las quejas recibidas sobre la situación de centros de salud y hospitales.

El movimiento ciudadano en defensa de la Sanidad Pública ha señalado en una nota que, tras recibir "numerosas quejas de almerienses y foráneos", la "política de recortes en profesionales para sustituir las vacaciones" ha provocado que el derecho a la salud y a una atención sanitaria de calidad "se haya visto gravemente comprometido".

Según Marea Blanca, esta situación ha causado la "casi inactividad" de muchos centros de salud de la provincia. Como ejemplo, ha citado el centro de salud Alborán de la capital, que en "numerosas ocasiones solo ha contado con un equipo de enfermería y medicina cuando la plantilla es de seis".

Asimismo, se ha referido al centro de salud de Campohermoso, "donde no se ha sustituido a ningún médico" y la sustitución de enfermería ha sido "prácticamente nula", así como al de Roquetas Sur, donde la falta de profesionales ha creado "confusión en la ciudadanía" por los cambios de médico en cada visita al centro sanitario, una situación que, según el colectivo, ha terminado "impidiendo así una continuidad en la atención".

En los hospitales de Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada, Marea Blanca ha asegurado que la falta de personal ha provocado una "sobrecarga permanente de trabajo" entre los profesionales y ha deteriorado "enormemente" la calidad de la atención sanitaria. También ha apuntado a los "tradicionales" cierres de camas y áreas enteras y la inactividad de quirófanos programados.

El colectivo ha sostenido que las "políticas permanentes de recortes en recursos materiales y personales en la sanidad pública andaluza por parte de la Junta de Andalucía" han hecho que los profesionales de Atención Primaria y hospitales "estén desbordados" por las altas cargas de trabajo que tienen que soportar".

Asimismo, ha indicado que los profesionales les han expresado su "agotamiento físico y mental" y la "sensación de abandono" por parte de los gestores que, según recoge el comunicado, "lejos de solucionar las faltas de personal, les exigen que cumplan con la atención a más pacientes, aunque no puedan dedicarles el tiempo que necesitan".

Ante esta situación, Marea Blanca Almería ha exigido al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que "acabe con los ataques que desde la Junta de Andalucía se están haciendo a nuestro sistema sanitario público".

Además, ha reclamado que "se deje de financiar a empresas sanitarias privadas con el dinero que se merma a la Sanidad Pública" y que ese dinero se emplee para reforzar las plantillas de los centros de salud y hospitales.

"Una atención sanitaria pública y de calidad es nuestro Derecho y vamos a luchar por él", ha concluido el colectivo, que ha invitado a la ciudadanía a unirse a las asambleas y movilizaciones de Marea Blanca Almería y a seguir sus redes sociales.