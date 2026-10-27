Marta Castro encabeza la lista de Vox al Senado por Almería en las elecciones generales del 29 de noviembre

La coordinadora nacional Jurídica de Vox y candidata al Senado por Almería, Marta Castro. - VOX

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional Jurídica de Vox, Marta Asunción Castro Fuertes, encabezará la lista de la formación de Santiago Abascal al Senado por la provincia de Almería, según ha informado el partido en una nota.

Castro es abogada con más de 25 años de ejercicio profesional y ocupa asimismo el cargo de coordinadora de la formación en el Senado. Además, es administradora concursal y mediadora civil y mercantil.

Entre sus funciones se encuentran la dirección de la acción judicial del partido ante los tribunales, las juntas electorales y las administraciones públicas, así como el asesoramiento y apoyo jurídico a la formación y la coordinación de los equipos jurídicos territoriales e institucionales, conforme al artículo 19 de sus estatutos.

Vinculada a Vox desde sus orígenes, Castro ha liderado la personación del partido como acusación popular en varios de los casos judiciales que la formación considera entre los "más mediáticos" de España, como el caso Begoña Gómez, el caso Ábalos y el caso David Sánchez. También ha liderado el recurso contra la denominada Ley de Nietos.

Vox ha situado en el segundo puesto de la candidatura a Carlos Antonio García Sánchez y en el tercero a Amadea García Martínez.

Los suplentes de Castro serán José Antonio Buendía Téllez y María Azucena López Martín; los de García Sánchez, María Estela Bonilla Gil y Juan Antonio Prados Moreno; y los de García Martínez, Enrique Fuentes Gallardo y Martirio Fernández Blanco.