Más de 13.600 vehículos acceden en julio a playas reguladas del Cabo de Gata (Almería), un 3,3% menos al día que en 2025

Playa de los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas y calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) situadas a poniente del núcleo nijareño de San José, desde Genoveses hasta Cala Carbón, han registrado la entrada de 13.601 vehículos privados entre el 1 y el 29 de julio de este año, con una afluencia media diaria un 3,3 por ciento inferior a la anotada en julio de 2025.

Según los datos facilitados a Europa Press por la Junta de Andalucía, a través del servicio prestado por Torres y González Díaz S.L., que gestiona los accesos y la limpieza del entorno natural, se ha contabilizado durante esas 29 jornadas una media de 469 coches diarios.

Esta cifra supone 16 vehículos menos al día que en julio del año anterior, cuando se contabilizaron 15.035 accesos durante los 31 días del mes, con una media de 485 coches diarios.

Durante junio, desde el inicio de la regulación el día 20 hasta el cierre del mes, accedieron otros 5.333 vehículos. En total, el dispositivo ha registrado 18.934 vehículos desde el 20 de junio hasta el 29 de julio, lo que representa una media de 473 accesos diarios durante los primeros 40 días de regulación.

La regulación se mantendrá hasta el próximo 27 de septiembre. Como alternativa al vehículo privado, el Consorcio de Transporte Metropolitano mantiene hasta el 6 de septiembre un servicio de autobús lanzadera desde San José hasta las playas.

Las limitaciones también regulan la actividad recreativa de agrupaciones de kayaks, piraguas y otros artefactos flotantes similares sin motor, que no pueden superar las cinco unidades sin autorización expresa.

Además de controlar la afluencia y la rotación de vehículos, el dispositivo ofrece información medioambiental a los visitantes, acondiciona las vías de acceso y preserva la limpieza del espacio natural.

El acceso cuenta con una capacidad máxima de 399 vehículos en rotación y permite la entrada de coches, siempre que exista aforo disponible, entre las 8,00 y las 11,30 horas durante los días centrales del verano.

A partir de esa hora, la barrera permanece cerrada hasta las 14,00 horas, cuando vuelve a abrir hasta las 16,30 horas. Posteriormente, el acceso se interrumpe de nuevo hasta las 18,30 horas y se permite el tránsito hasta las 20,00 horas, momento en el que finaliza la jornada.

En las primeras y últimas semanas del periodo regulado, el horario de acceso se mantiene de forma continuada hasta que se completa el aforo disponible.