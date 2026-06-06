Más de 300 niños disfrutan del baloncesto en El Tinglado, una nueva colaboración del Ayuntamiento y el Puerto de Almería

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, junto al delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara, en El Tinglado. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha destacado que más de 300 niños de primero de primaria han jugado al baloncesto en El Tinglado del Puerto. Un proyecto que se suma al anteriormente realizado con el tenis y el fútbol.

Según ha informado el Consistorio en una nota, desde primera hora de la mañana del sábado se han creado tres campos de minibasket, donde los chavales han conformado veinte equipos que han disputado los partidos, que, dadas las edades, no es competitivo, el resultado ha sido lo de menos y todos han recibido su medalla.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha asistido, acompañado por el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara, a este torneo y han podido disfrutar de estos partidos, donde "ha primado el compañerismo y el fomento de la práctica deportiva, acompañados de familiares y aficionados, en un ambiente de juego limpio".

Antonio Casimiro ha destacado que con esta iniciativa se "quiere fomentar el deporte en los espacios públicos, y junto con la Autoridad Portuaria de Almería, vamos a organizar actividades de diferentes especialidades deportivas en El Tinglado".

Por su parte, José Cara ha alabado este espacio, "estamos casi en verano, con calor exterior, pero aquí estamos protegidos, con una agradable brisa y podemos montar tres pistas. Este espacio es espectacular para deporte de calle".