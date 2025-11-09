Más de 5.000 jóvenes de Almería que cumplen 18 años solicitan el Bono Cultural Joven 2025

Archivo - Un joven escoge un libro en una librería. - EUROPA PRESS - RICARDO RUBIO

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.071 jóvenes de Almería que han cumplido o cumplen 18 años en 2025 han solicitado en su cuarta edición el Bono Cultural Joven, dentro de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura.

En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha recibido 366.443 solicitudes, de las que 72.467 corresponden a Andalucía. En conjunto se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto el 68,5 por ciento de una población estimada de 534.809 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "el objetivo del Ministerio de Cultura es, por un lado, incrementar el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, y por otro lado respaldar al sector cultural en nuestro país".

En este sentido, ha puesto en valor "el compromiso del Gobierno por nuestros jóvenes, un colectivo que necesita de programas y actuaciones destinados a ellos y que les ayuden como es el caso del Bono Cultural".

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Una vez activada, permite utilizar los 400 euros asignados durante un año en más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España.

Son 100 euros para productos físicos como libros, prensa o discos; 100 euros para productos digitales como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea; y 200 euros para artes escénicas como teatro, ópera, cine, danza o museos.

Tras ser registradas y firmadas, cada solicitud queda sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, de modo que la cifra final de beneficiarios podría experimentar alguna variación.

La empresa pública Correos, encargada del soporte bancario del bono, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.