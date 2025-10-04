Más de 800 espectadores asisten al concierto de Sílvia Pérez Cruz en el Auditorio Maestro Padilla de Almería

Sílvia Pérez Cruz en el Auditorio Maestro Padilla frente a más de 800 espectadores su espectáculo 'Canciones'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sílvia Pérez Cruz ha ofrecido el pasado viernes en el Auditorio Maestro Padilla frente a más de 800 espectadores su espectáculo 'Canciones', un concierto íntimo en el que la artista ha conectado con su público a través de melodías que evocaban el valor de la amistad en nuestra sociedad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota de prensa, la compositora y cantante catalana apareció sobre el escenario acompañada únicamente por su guitarra y por Marta Roma al violonchelo; Bori Albero al contrabajo y Carlos Montfort al violín. La artista dedicó la actuación a Boni Albero, que ahora vive en Almería.

Ha asistido al concierto el concejal de Cultura, Diego Cruz, que ha destacado "la calidad como nota dominante en la programación cultural de Almería". Asimismo, ha indicado que "el talento de Sílvia Pérez Cruz es un ejemplo perfecto de esa apuesta por la excelencia artística que queremos seguir ofreciendo a los almerienses".

'Canciones' es un "homenaje a la vida y a los vínculos que la sostienen". La artista comenzó el espectáculo sola para interpretar 'La Estrella', una versión de una canción de Enrique Morente y "una de las piezas más aplaudidas de su último disco". "Con su voz delicada, pero firme, Sílvia fue dibujando un paisaje emocional donde caben la ternura, la melancolía y la esperanza", ha explicado la administración local en una nota.

Por último, el Consistorio ha destacado su interpretación de 'La flor' que llenó el auditorio de "una belleza contenida, casi sagrada", mientras que clásicos de su repertorio como 'Mechita' o 'La Capitana' "despertaron una emoción colectiva".