Medio centenar de toallas gigantes ocupan la playa del Zapillo de Almería para promocionar la reserva de aparcamiento

Toallas gigantes colocadas en la playa del Zapillo, en Almería. - TELPARK

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa del Zapillo, en Almería, ha amanecido este martes con medio centenar de toallas gigantes que han ocupado cerca de 1.500 metros cuadrados de arena como parte de una acción que ha reinterpretado el habitual gesto de reservar sitio para recordar la importancia de planificar los desplazamientos.

La iniciativa, impulsada por Telpark, ha sorprendido a los primeros bañistas con 48 toallas de cinco por tres metros dispuestas a modo de aparcamiento en cuatro filas de doce, de las que 43 eran rojas y cinco azules.

Según ha informado la compañía en una nota, la acción ha recurrido "con humor" a uno de los rituales más reconocibles del verano: reservar sitio con la toalla a primera hora, para promocionar la función de reserva de plazas disponible en su aplicación.

Durante la mañana, Telpark ha repartido toallas y material informativo entre los usuarios de la playa bajo el mensaje: 'Hoy hemos puesto la toalla antes que tú para decirte que en verano es mejor reservar sitio'.

El delegado territorial de Off Street de Telpark en Andalucía Sur y Levante, Chema Fayos, ha señalado que "en verano todos buscamos disfrutar del destino desde el primer minuto" y ha explicado que la acción ha utilizado una imagen reconocible para recordar que la planificación puede facilitar la movilidad.

"Si podemos evitar que un conductor dedique tiempo a buscar aparcamiento, estamos mejorando su experiencia en la ciudad desde el momento en que llega", ha añadido.