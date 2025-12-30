Dos fallecidos y cuatro heridos en una colisión frontal de dos vehículos en Tabernas (Almería)

ALMERÍA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas --una de ellas grave-- en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este martes en Tabernas (Almería), donde dos vehículos han colisionado frontalmente cuando circulaban por la N-340a por motivos que aún se desconocen.

Entre los fallecidos consta el conductor de 73 años de un turismo que viajaba solo. Asimismo, también ha perdido la vida el hijo del conductor del segundo vehículo ocupado por una familia, quien iba en el asiento trasero, según han especificado a Europa Press fuentes de la investigación.

El padre de este segundo fallecido ha sido evacuado grave al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería en un helicóptero del 061, que ha sido movilizado por los sanitarios. Guardia Civil y Bomberos también se han desplazado a la zona alertados por el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 11,30 horas, cuando se recibió un aviso en el que se comunicaba el accidente en el kilómetro 473 de la citada vía y se pedía auxilio.

En este sentido, los Bomberos de Almería han tenido que actuar para excarcelar a varios de los implicados que se encontraban atrapados en el interior de los coches. Además de los dos fallecidos y el herido grave, hay tres personas heridas leves.

Junto con varias ambulancias, el 061 ha movilizado un helicóptero para el traslado de uno de los implicados hasta un centro hospitalario de Almería, el cual ha despegado desde el término municipal sobre las 14,20 horas una vez se ha podido estabilizar al paciente.