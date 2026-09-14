El V Mes del Cerebro ofrece en Almería actividades sobre salud cerebral del 19 de septiembre al 29 de octubre

Presentación del V Mes del Cerebro en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Asociación Neurodem han organizado del 19 de septiembre al 29 de octubre el V Mes del Cerebro, con un programa de actividades centrado en la prevención, la divulgación y la sensibilización sobre la salud cerebral.

La iniciativa pone el foco en la importancia de incorporar hábitos saludables, realizar ejercicio físico, mantener una alimentación equilibrada y descansar adecuadamente, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Asimismo, incide en controlar factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol o la diabetes y mantener activas tanto la mente como la vida social como medidas para prevenir, en la medida de lo posible, la aparición o evolución de determinadas enfermedades.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, que ha presentado esta quinta edición junto a la presidenta de la Asociación Neurodem, María Teresa García López, ha destacado que "cuidar el cerebro no significa esperar a que aparezca una enfermedad, sino incorporar desde el presente hábitos que contribuyan a proteger la salud".

En este sentido, ha subrayado que "cuidar el cerebro es cuidar nuestra autonomía, nuestra memoria, nuestra capacidad para relacionarnos y, en definitiva, nuestra calidad de vida".

La responsable municipal ha puesto también el foco en la dimensión familiar de las enfermedades neurológicas. En Almería, más de 9.000 personas conviven con Alzheimer, "una enfermedad cuyo impacto trasciende a la persona diagnosticada y afecta de manera directa a sus familias y, especialmente, a quienes ejercen como cuidadores".

El ictus también representa una realidad de gran impacto. La Junta de Andalucía registró en 2024 un total de 1.280 activaciones del Código Ictus en la provincia de Almería.

Laynez ha recalcado que "detrás de cada cifra hay una persona y detrás de cada persona, muchas veces, hay una familia" y ha defendido la necesidad de seguir ofreciendo información, recursos, atención especializada y espacios de apoyo para las personas afectadas y para quienes las acompañan y cuidan.

Por su parte, la presidenta de Neurodem ha incidido en la necesidad de abordar las enfermedades neurodegenerativas desde una perspectiva que tenga en cuenta tanto a las personas afectadas como a sus familias y cuidadores.

García López ha recordado que la demencia "no se limita al Alzheimer" y ha destacado el impacto que estas patologías tienen sobre la autonomía de las personas y sobre su entorno.

La presidenta ha resaltado el trabajo que desarrolla la asociación para informar, orientar y acompañar a las familias y ha defendido "la necesidad de sacar la información de las asociaciones y llevarla a la calle".

"El Mes del Cerebro es una oportunidad para hacer llegar a toda la ciudadanía conocimientos y herramientas de prevención y para generar una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud cerebral", ha señalado.

PROGRAMA

El programa arrancará el 19 de septiembre, a las 19,00 horas, en el Parque del Andarax, con la carrera 'Dale vida a tu cerebro', una propuesta que vincula actividad física y salud cerebral.

El 21 de septiembre, a las 18,30 horas, el Espacio ALMA acogerá la actividad 'Hablemos de Alzheimer', un encuentro con expertos que permitirá profundizar en esta enfermedad, resolver dudas y facilitar a las familias información rigurosa. El calendario continuará el 11 de octubre con un sendero saludable organizado por la Asociación Brada.

Una de las acciones más cercanas a la ciudadanía será las carpas 'Chequea tu cerebro', que llevarán la prevención directamente a la calle. Estarán instaladas el 21 de octubre en el Paseo de Almería y el 28 de octubre en el Mirador de la Rambla, donde los ciudadanos podrán participar en diferentes pruebas y recibir información relacionada con la salud cerebral.

El programa concluirá el 29 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Ictus, con las Jornadas de Daño Cerebral, organizadas en colaboración con Brada en el salón de actos del Espacio ALMA.

Además, durante el desarrollo del Mes del Cerebro, la campaña tendrá presencia en la red de 28 mupis del mobiliario de información municipal, "ampliando así su alcance y trasladando el mensaje de prevención a distintos puntos de la ciudad".