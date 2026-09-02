Almeida acusa al delegado de intentar "desincentivar y desalentar" la asistencia a la concentración de Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de querer "desincentivar y desalentar" la asistencia a la concentración en apoyo a Ceuta convocada este miércoles a las 20 horas en la plaza de Cibeles.

"Habrá concentración pese a los obstáculos que ha puesto la Delegación del Gobierno", ha asegurado el regidor en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha invitado a los madrileños a participar para que, coincidiendo con el Día de Ceuta, la capital traslade un mensaje de "apoyo, cariño y solidaridad" a los habitantes de la ciudad autónoma.

Almeida considera "incomprensible" el criterio jurídico recogido en el escrito remitido por la Delegación, que señala que un Ayuntamiento no puede ser titular del derecho fundamental de reunión. También ha cuestionado que esta interpretación no se haya aplicado de manera uniforme por todas las delegaciones del Gobierno.

"Si esto es tan claro, ¿por qué todas las delegaciones del Gobierno no han hecho lo mismo?", ha preguntado el alcalde, quien ha sostenido que únicamente las de Madrid y Cantabria habrían adoptado ese criterio.

A su juicio, la resolución trata de impedir que una institución como el Ayuntamiento pueda convocar una manifestación. "Es incomprensible desde el punto de vista jurídico", ha insistido.

DISCREPA DE LA VERSIÓN DE LA DELEGACIÓN

El alcalde también ha respondido a Francisco Martín, que ha acusado al Ayuntamiento de mentir al sostener que la concentración había sido prohibida. La Delegación mantiene que el acto puede celebrarse, pero precisa que, al haber sido promovido por una Administración pública, jurídicamente debe tener la consideración de acto institucional y no de manifestación ciudadana.

Almeida ha rechazado esta interpretación y ha subrayado que una concentración y un acto institucional son "cuestiones completamente diferentes".

"Un acto institucional es la entrega de la Medalla de San Isidro, no convocar una manifestación", ha ejemplificado. El regidor ha indicado que el Ayuntamiento celebrará el acto, pero ha insistido en que el cauce utilizado por el Consistorio fue la comunicación de una concentración a la Delegación del Gobierno.

"No vamos a privar a los madrileños de poder acudir, pero el cauce legal es esa concentración y esa manifestación que nosotros comunicamos a la Delegación", ha defendido.

Asimismo, ha reprochado que el escrito no concrete, según ha apuntado, el artículo de la ley en el que se fundamenta la imposibilidad de que los ayuntamientos convoquen concentraciones ni indique una vía de recurso. "Yo no he visto un acto administrativo en el que no se dé pie de recurso cuando se deniega la posibilidad de convocar una concentración", ha afirmado.

Por ello, Almeida ha reiterado que la Delegación pretende poner "problemas" a la convocatoria y ha vuelto a llamar a los madrileños a acudir a las 20 horas a la plaza de Cibeles.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha negado haber prohibido el acto y ha explicado que su escrito se limita a aclarar la naturaleza jurídica de la convocatoria.

La concentración de Cibeles se enmarca en las movilizaciones impulsadas con motivo del Día de Ceuta. La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha llamado a los 179 ayuntamientos de la región y a sus vecinos a mostrar su respaldo a la ciudad autónoma y reclamar más "seguridad y recursos".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "MENTIR" SOBRE MARRUECOS

Durante la entrevista, Almeida también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" al desvincular a Marruecos de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta.

El alcalde ha sostenido que resulta "imposible" que decenas de miles de personas pudieran atravesar territorio marroquí y cruzar la frontera sin "algún tipo de complicidad" por parte de Marruecos.

En este sentido, ha aprovechado para elogiar la "profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, según ha indicado, "saben hacer su trabajo cuando les dejan".

Almeida ha lamentado además que el presidente no dedicara en su última entrevista "una sola palabra de aliento" a los ceutíes y le ha reprochado su "mínima empatía" hacia quienes están viviendo la crisis.

LA POSIBLE VISITA DEL REY

Preguntado por una visita de Felipe VI a Ceuta, Almeida ha afirmado que el viaje se producirá si existe voluntad por parte del Ejecutivo. "Si el Gobierno quiere que el Rey vaya a Ceuta, el Rey irá a Ceuta. Tan sencillo como eso", ha subrayado.

Finalmente, ha interpretado las declaraciones de Sánchez sobre Felipe VI, en las que ha afirmado ve "argumentos y razones suficientes" para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como un intento de "lanzar otro globo sonda" y "cambiar el debate" sobre la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria.