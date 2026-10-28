La Mesa del Tren de Almería lamenta la falta de alternativas para viajar a Madrid tras el accidente en Urda

Zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo). - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ - EUROPA PRESS

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha advertido de que la suspensión del único tren directo con Madrid a consecuencia del accidente registrado este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos y unos 80 heridos, de ellos 15 muy graves, según el último balance oficial, se suma a la situación de "aislamiento ferroviario" que ya sufría la provincia.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Tejada ha recordado que la conexión convencional a través de Linares-Baeza permanece cerrada desde el pasado 6 de septiembre, por lo que la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha dejado a Almería sin su única conexión ferroviaria directa con la capital española.

Asimismo, ha señalado que los viajeros afectados no han dispuesto de un autobús alternativo para desplazarse hasta Madrid, aunque ha recordado que los servicios ferroviarios de media distancia continúan operativos.

Por otro lado, el coordinador de la plataforma ciudadana ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha lamentado que España haya sufrido otro accidente ferroviario de esta magnitud tras el de Adamuz (Córdoba).

La Mesa ha expresado su voluntad de "ser respetuosos con la investigación" y ha defendido que "las investigaciones sigan su curso y den luz sobre la causa real que ha provocado el accidente", por lo que ha apelado a la prudencia hasta conocer sus resultados.

En cualquier caso, Tejada ha considerado "necesaria y urgente una revisión y fiscalización" de los sistemas de seguridad ferroviaria, como el LZB, el ASFA y el Ertms, al tiempo que ha señalado que estos mecanismos tienen que ser "revisables y, sobre todo, fiables" y que el Gobierno central debe adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los viajeros.