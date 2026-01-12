La Mesa del Tren de Almería pedirá soluciones "urgentes" al presidente de Renfe tras un 2025 "horrible" en la provincia

Archivo - Imagen de archivo de un tren Madrid-Almería. - RENFE - Archivo

ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha calificado de "horrible" el servicio ferroviario prestado por Renfe en la provincia durante 2025 y ha anunciado una reunión el próximo 21 de enero en Madrid con el presidente de la operadora para exigir soluciones "urgentes" a los retrasos, averías y deficiencias que han sufrido de forma continuada los usuarios mientras no llegue la Alta Velocidad (AV).

En una comparecencia ante los medios para hacer balance del año, el coordinador de la Mesa, José Carlos Tejada, ha detallado que las obras de la AV en la provincia, correspondientes a los tres tramos y a la segunda fase de integración en la capital, "tomaron impulso durante el pasado año".

Según ha indicado, la ejecución de la plataforma se sitúa en torno al 85 por ciento, de acuerdo con los datos trasladados por la Subdelegación del Gobierno tras las visitas realizadas por la Mesa.

No obstante, ha precisado que todavía no se ha licitado la estación de Vera y que siguen pendientes actuaciones como la ejecución de la superestructura y las pruebas de los sistemas de seguridad y señalización (Ertms).

A ello ha sumado el soterramiento de Lorca, que continúa sin una fecha cierta de finalización, lo que condiciona la puesta en servicio real de AV. Por este motivo, la Mesa volverá a solicitar una reunión con el coordinador de las obras del Corredor Mediterráneo, Josep Boira, para conocer las previsiones de finalización.

El balance del servicio convencional ha centrado una parte relevante de la intervención. Tejada ha señalado que los retrasos del Talgo 6 y del Alvia "fueron el pan de cada día", con tiempos de viaje que llegaron a alcanzar las siete horas y 23 minutos.

A estos problemas se sumaron, según ha apuntado, averías constantes en la locomotora, que en numerosas ocasiones obligaron a realizar transbordos en autobús, así como fallos reiterados en los sistemas de aire acondicionado durante el verano.

En septiembre, además, se produjo un incendio en la cabeza tractora de cola de un tren Alvia S-730. La Mesa también ha reprochado a Renfe la falta de "sensibilidad" para poner en funcionamiento trenes en doble composición en las épocas punta del año, pese a las peticiones formuladas por la propia plataforma y por Ashal. Todas estas cuestiones serán trasladadas en la reunión prevista con la presidencia de la operadora.

En cuanto a la interlocución institucional, Tejada ha reconocido que esta ha sido desigual. Según ha indicado, el contacto ha sido constante con el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, mientras que con el subdelegado del Gobierno llevan un año esperando una reunión. "Esperamos que este año nos abra de nuevo las puertas de su despacho y recuperemos con él el diálogo", ha señalado.

Asimismo, ha lamentado la falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en relación con la conexión ferroviaria del puerto y con el estudio de implementación encargado a Ineco, del que, "tras más de 18 meses, aún no se conocen resultados".

A nivel autonómico, ha recordado la reunión mantenida en el Parlamento de Andalucía con la Comisión de Fomento y Vivienda, donde se trasladó una relación de reivindicaciones que no se han traducido ni en declaraciones institucionales ni en partidas presupuestarias.

En el ámbito estatal, ha señalado que los contactos mantenidos con el Ministerio durante las visitas a las obras de la alta velocidad no se han materializado en ninguna actuación concreta.

REIVINDICACIÓN, MOVILIZACIONES Y PRÓXIMOS OBJETIVOS

Durante 2025, la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha mantenido su actividad reivindicativa con la celebración de tres protestas centradas en denunciar el "maltrato ferroviario" que, a su juicio, ha sufrido la provincia por parte de la operadora.

Estas movilizaciones se han llevado a cabo en la Plaza del Educador, ante la Subdelegación del Gobierno y en la estación de Huércal de Almería, donde la plataforma visibilizó la situación de los pasajeros afectados por los retrasos y las incidencias en el servicio.

Además, la Mesa ha impulsado varias jornadas divulgativas a lo largo del año, entre ellas un encuentro celebrado en Benahadux para analizar el futuro tren de cercanías del Bajo Andarax, que contó con el apoyo unánime de los ayuntamientos de la zona, y otra jornada, en colaboración con Coexphal, centrada en el desarrollo del transporte intermodal, a la que apenas acudieron representantes institucionales.

De cara a 2026, la plataforma ha fijado como líneas prioritarias de trabajo la mejora de los servicios ferroviarios de Renfe en la provincia, la implantación del tren de cercanías del Bajo Andarax y el impulso de una futura conexión ferroviaria con la comarca del Poniente.

A ello se suman las actuaciones complementarias en apeaderos, la conexión ferroviaria con el Puerto de Almería y el desarrollo de un nuevo escenario de transporte intermodal, que permita avanzar hacia una movilidad más integrada en la provincia.