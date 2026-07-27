La Mesa del Tren de Almería pide a Renfe dos conexiones diarias con Madrid tras el cese del Talgo

Archivo - Miembros de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería y representantes institucionales durante una concentración ante la estación de tren de la capital. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha pedido a Renfe que mantenga dos conexiones diarias en ambos sentidos entre Almería y Madrid tras el cese del servicio del Talgo VI debido a las obras previstas en la autopista ferroviaria del Corredor Central, cuya ejecución se prolongará durante más de un año.

Según ha recordado la plataforma ciudadana en un comunicado, Adif acometerá una serie de mejoras y actuaciones en la futura autopista ferroviaria que conectará Algeciras con Granada, Linares, Baeza, Despeñaperros y Madrid.

El coordinador de la Mesa del Tren, José Carlos Tejada, ha considerado que estas actuaciones son "positivas" porque supondrán "una oportunidad más para el futuro escenario intermodal de exportación de la provincia". Los trabajos contemplan, entre otras medidas, la ampliación de los gálibos de los túneles y actuaciones en la plataforma ferroviaria.

No obstante, Tejada ha señalado que las obras obligarán al cierre de los trenes que circulan por la infraestructura durante su periodo de ejecución y ha reclamado a Renfe que aclare las alternativas previstas para la provincia.

En este sentido, ha advertido de que un servicio en autobús desde Almería hasta una estación situada más allá de Despeñaperros para continuar posteriormente el viaje en tren tendría "muy poca aceptación" entre los viajeros.

"Sobre todo porque si ese Talgo VI tarda casi ocho horas en llegar a Madrid, con esa opción de trasbordo autobús-tren nos iríamos a las nueve horas", ha manifestado Tejada, quien ha calificado esta alternativa como "ni operativa ni aceptable".

Como alternativa, ha propuesto que Renfe busque material rodante que permita circular por el cambiador de vía de Maracena y conectar a través de Antequera con la alta velocidad para mantener dos conexiones directas con Madrid.

Asimismo, Tejada ha trasladado el convencimiento de la plataforma de que Renfe, ante el "maltrato que está ofreciendo a los almerienses en los últimos años", debe ser "generosa con la provincia".

La Mesa volverá a protestar este martes a partir de las 14,45 horas en la estación de Huércal de Almería, donde sus miembros recibirán a los "sufridos" pasajeros procedentes de Madrid y les ofrecerán agua fresca y música "para arreglarles el alma" después de las casi ocho horas de viaje entre ambas ciudades.