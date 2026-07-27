La Junta critica el "daño irreparable" que causa a Almería la suspensión de los Intercity a Madrid

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención ante los medios en Almería. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha criticado al Gobierno central por el "daño irreparable" que causará a la provincia de Almería la suspensión temporal de los trenes Intercity con Madrid a partir del 6 de septiembre y ha atribuido la medida a una "falta de planificación".

Sanz se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la supresión del servicio y las continuas quejas expresadas por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería.

El vicepresidente primero ha reprochado al Ejecutivo central que Almería no vaya a contar con la alta velocidad en 2026, pese a los compromisos expresados anteriormente, y que las obras previstas impliquen ahora la eliminación temporal de esta conexión.

"Ahora no solo Almería no va a tener la alta velocidad en el 2026, sino que ahora nos van a dejar sin conexión como consecuencia de unas obras", ha manifestado.

Sanz también ha advertido de las consecuencias que la suspensión puede tener para una provincia turística como Almería, especialmente ante el coste de los vuelos con Madrid. "Los aviones son demasiado elevados de precio para lo que es una vida cotidiana, tanto turística como profesional", ha afirmado antes de asegurar que la provincia está cansada del "abandono" por parte del Ejecutivo central.

Renfe anunció la semana pasada que los Intercity Almería-Madrid dejarán de circular mientras se ejecuten las obras de adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria, debido a las necesidades operativas derivadas de los trabajos.

La compañía ha asegurado que garantizará por carretera el trayecto entre Almería y Linares-Baeza mediante dos servicios diarios y mantendrá la oferta habitual de los dos Alvia Almería-Granada-Madrid, uno por cada sentido.

La modificación de los servicios comenzará el 6 de septiembre y también afectará a los trenes de Media Distancia Madrid-Jaén, cuyos viajeros completarán por carretera el recorrido entre Jaén y Almuradiel, incluidas las paradas intermedias, en ambos sentidos.