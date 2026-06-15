La Mesa del Tren de Almería ve "cuellos de botella" en las obras del AVE que impedirán que esté acabado antes de 2030

Los representantes de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ofrecen una rueda de prensa. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha advertido este lunes de determinados "cuellos de botella" como el soterramiento de la estación de Lorca (Murcia) o la implantación de determinadas instalaciones eléctricas que impedirán que la conexión de Alta Velocidad con Murcia esté finalizada antes de 2030.

"No tenemos una bolita mágica a la que consultar sobre el estado de las obras de la alta de velocidad, pero sí nos leemos a diario el BOE", han trasladado en una nota en relación a las licitaciones de proyectos, obras, servicios y suministros que se publican a diario y que, según sus estimaciones, convierten en inviables las previsiones del Gobierno para los años 2028-2029.

Las obras entre Almería y Pulpí reflejan, según han señalado, un grado de ejecución cercano al 80 por ciento debido a que "las plataformas están todas finalizadas en los tres tramos". Esto ha permitido, según se han felicitado, el inicio de la colocación de la súper estructura, con los trabajos de instalación de traviesas, vías y balastro.

El coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ha señalado que los viaductos están "todos a punto de finalizarse, así como los túneles de La Juaida y el falso túnel de Vera". "Lo que preocupa es que aún no ha comenzado la construcción de la futura estación de Vera que tiene un plazo de ejecución de 18 meses", ha añadido.

Para la mesa, los retrasos obedecen a la construcción de la súper estructura, que "se debe colocar a lo largo de los tres tramos de alta velocidad" que discurren por Almería. Esto conlleva la colocación de catenaria y electrificación, la construcción de subestaciones y sistema de señalización Ertms-2 que facilita un sistema de seguridad que mantiene las comunicaciones entre el maquinista y los centros de control.

En cuanto a la segunda fase de soterramiento de la alta velocidad en Almería, tampoco creen que se cumplirá la previsión de fin de trabajos señalada para julio de este año conforme a las previsiones del Gobierno. No obstante, han apuntado que "las obras tienen que estar finalizadas y certificadas a fecha de 31 de diciembre del presente año, ya que se están ejecutando con subvenciones europeas"

Las previsiones para que la estación intermodal pueda estar operativa a 31 de octubre "tampoco se cumplirá, lo que supondrá que tendremos que seguir viajando en autobús a la estación de Huércal de Almería y añadiendo 30 minutos a nuestros viajes en tren". "Nos tememos que finalmente la Sociedad de Alta Velocidad tenga que plantear una prórroga a Europa", ha añadido el coordinador de la mesa, José Carlos Tejada.

BRECHA FERROVIARIA

De otro lado, Tejada se ha quejado del "lamentable" y "poco respetuoso" del servicio que ofrece Renfe a la provincia de Almería, donde precisa de "mejoras urgentes" hasta que Almería tenga conexión a través del Corredor Mediterráneo.

Para el portavoz, el servicio es "francamente deficitario" en cuanto a sus frecuencias: dos con Madrid, cuatro con Granada y tres con Sevilla con trasbordo. Además, el material rodante es "mejorable" ante los "retrasos y trasbordos a autobuses para llegar a destino" que se producen. La última avería tuvo lugar este domingo en el Media Distancia entre Almería y Granada a la altura de Iznalloz.

"Pensamos que el Talgo-6 habría ya que jubilarlo y que llegue material rodante de última generación", ha opinado Tejada, para quien los tiempos de viaje con Madrid son "inaceptables" al superar las siete horas, con "continuos retrasos casi a diario por diferentes causas, como averías con el sistema de refrigeración".

Con ello, han vuelto a reclamar a Renfe que ponga en funcionamiento la doble composición tanto en el Alvia como en el Talgo, "lo que supondría disponer de 900 billetes diarios en cada destino", de cara al verano.

EL SUBDELEGADO, "DESAPARECIDO"

El coordinador de la mesa ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará una reunión con Renfe "gracias a un gestión directa de la jefa de gabinete del ministro Óscar Puente" dado que "el subdelegado del Gobierno, José María Martín, está desaparecido para esta plataforma ciudadana".

Por su parte, Antonio Fernández, representante del Grupo Ecologista Mediterráneo en la Mesa del Tren, ha afirmado que Almería "no quiere ser el córner de España para no seguir recibiendo los servicios adecuados".

"Los almerienses pagamos los mismos impuestos que el resto de los españoles y no queremos seguir recibiendo menos que otros ciudadanos que pagan lo mismo que nosotros", ha apuntado Fernandez.