Mojácar (Almería) acogerá del 5 al 8 de junio el I Encuentro Nacional de Pacientes y Asociaciones de Fibromialgia

Cartel del I Encuentro de Pacientes, Familiares y Asociaciones de Fibromialgia de Mojácar (Almería). - UGR

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio costero de Mojácar (Almería) va a acoger del 5 al 8 de junio el I Encuentro Nacional de Pacientes, Familiares y Asociaciones de Fibromialgia organizado por la Universidad de Granada (UGR) bajo el lema 'De la formación a la acción social'.

Con un enfoque teórico y práctico, el encuentro persigue un doble propósito: estrechar los lazos entre la institución académica y la ciudadanía, y transferir de manera directa y comprensible los últimos avances científicos desarrollados por el propio profesorado que imparte docencia en la UGR, según ha indicado la institución académica en una nota.

El plantel de ponentes reúne a expertos de la Universidad de Granada que lideran la investigación actual en este ámbito. Entre ellos, se encuentra el doctor Nicolás Olea Serrano, catedrático y coordinador en el Grupo de Trabajo de Endocrinología y Medio Ambiente perteneciente a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, quien ofrecerá recomendaciones clave para evitar la exposición a tóxicos ambientales.

Por su parte, la doctora María Isabel Peralta Ramírez, catedrática de Psicología y presidenta de la Sociedad Española de Psiconeuroinmunología Clínica, centrará su intervención en el manejo del estrés y los mecanismos psicobiológicos del dolor.

Asimismo, el doctor Luis Gutiérrez Rojas, especialista en Psiquiatría del Hospital Clínico San Cecilio y profesor de la UGR, aportará su visión experta sobre cómo afrontar la fibromialgia desde la práctica clínica.

La mesa de actualización científica también contará con las ponencias del profesor Francisco Javier Molina Ortega, que se centrará en dar una serie de recomendaciones para el manejo de la sintomatología desde un punto de vista científico, y de las profesoras María del Alma Rus Martínez y Alba Rodríguez Nogales, quienes profundizarán en los mecanismos biomoleculares de la enfermedad y la relación entre el intestino, la microbiota y el dolor crónico.

El programa estructurado para los días 6 y 7 de junio dará herramientas prácticas e interdisciplinares destinadas a la mejora del bienestar diario de los afectados. Los asistentes participarán en talleres específicos impartidos por profesionales de primer nivel sobre educación neurociencia del dolor, mindfulness, ejercicio terapéutico en piscina y hábitos nutricionales.

MÁS DE 200 PARTICIPANTES

El encuentro prevé la participación de más de 200 personas pertenecientes a cinco asociaciones de pacientes procedentes de distintas partes del territorio nacional.

Los participantes y sus familiares contarán con actividades de socialización y disfrute de las instalaciones en la playa de Mojácar, configurando un entorno para compartir experiencias mutuas, romper el aislamiento y tejer redes de apoyo colectivo.

El evento, que cuenta con el patrocinio de laboratorios Cinfa y el respaldo de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (Confesq) y la Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada, concluirá formalmente la mañana del lunes 8 de junio con el acto de clausura y la entrega de los certificados de asistencia.