'Mojácar Sostenible', última apuesta turística del municipio almeriense para reforzar su compromiso con el entorno

El Ayuntamiento de Mojácar (Almería) ha presentado la campaña 'Mojácar Sostenible', una iniciativa integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con la que el municipio refuerza su compromiso con un modelo turístico más respetuoso con el entorno, innovador y orientado a mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Tal y como ha indicado la Diputación almeriense en una nota, el acto se celebró en el Hotel Puntazo de Mojácar Playa y reunió a representantes institucionales, profesionales del sector turístico y miembros de la sociedad mojáquera. El evento contó con la presencia de del diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, del delegado de Turismo, Juan José Alonso, y la diputada de Turismo, María José Herrada, quien intervino durante la presentación en representación de la institución provincial.

Durante el evento se proyectaron varios vídeos que mostraron las principales líneas de actuación del proyecto, así como las medidas que el Consistorio local está impulsando para avanzar hacia un destino más sostenible, accesible e innovador.

El proyecto contempla el desarrollo de infraestructuras y servicios que faciliten los desplazamientos en bicicleta tanto para residentes como para visitantes, "fomentando una forma de movilidad más limpia y contribuyendo a reducir la huella de carbono del destino". Así, esta apuesta pretende poner en valor el entorno natural de Mojácar y favorecer "una forma más tranquila y sostenible de recorrer el municipio y su litoral".

Asimismo, el plan contempla iniciativas destinadas a mejorar los espacios urbanos y hacerlos más amables para las personas, con la creación de nuevas zonas de sombra, áreas infantiles y medidas de gestión del tráfico urbano. A ello se suman actuaciones orientadas a proteger el entorno natural, como la plantación de vegetación autóctona, la canalización de aguas pluviales y proyectos de regeneración del litoral.

Además, estas actuaciones se integran en el proceso de modernización que el municipio viene desarrollando en los últimos años, "incorporando tecnología y sistemas inteligentes para mejorar la gestión turística y la experiencia de residentes y visitantes".

Durante su intervención, el alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha destacado la importancia de este proyecto para el futuro del municipio, y ha afirmado que "Mojácar es un destino con una enorme riqueza natural y patrimonial y tenemos la responsabilidad de preservarlo", al tiempo que ha concretado que con esta campaña quieren "avanzar hacia un modelo turístico sostenible que cuide nuestro entorno, mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y garantice que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de este lugar único".

Al hilo, el regidor ha subrayado que el municipio continúa apostando por la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales para su desarrollo, "permitiendo planificar el crecimiento turístico de forma equilibrada y responsable".

Por su parte, Sánchez ha valorado el papel de Mojácar dentro del destino turístico provincial y ha precisado que es "un honor" participar en la puesta de largo de 'Mojácar Sostenible'. Mojácar es, sin duda, una de las joyas de la corona del destino 'Costa de Almería' y un emblema de la excelencia turística basada en nuestra riqueza natural y el talento de nuestros profesionales", mientras que ha dicho que "el municipio afianza su liderazgo apostando por la vanguardia, la digitalización y una gestión urbana inteligente centrada en los datos".

"Proyectos como los nuevos carriles bici, la protección del frente costero y las infraestructuras interactivas no solo mejoran la experiencia del visitante, sino que demuestran el excelente trabajo que Fran y su equipo de gobierno están realizando para situar a Mojácar como un referente de sostenibilidad", ha agregado.

Por su parte, Alonso ha explicado que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino representan una de las apuestas "más sólidas y trasformadoras" de la Consejería de Turismo, puesto que "son un instrumento clave para impulsar un modelo turístico más competitivo, más equilibrado y respetuoso con el entorno, alineado con las nuevas demandas del mercado y con la expectativas de nuestros municipios".

"A nivel Andaluz, estos planes suponen una inversión superior a 224 millones de euros, y en la provincia de Almería suman más de 28 millones. Son cifras que reflejan el compromiso firme de la Junta con un turismo sostenible, innovador y de calidad", ha añadido.

Del mismo modo, ha incidido en el caso concreto de Mojácar, "el PSTD cuenta con 4,5 millones de euros, lo que demuestra tanto la capacidad de gestión del Ayuntamiento como el esfuerzo que requieren estas subvenciones, planificación técnica, cumplimiento riguroso de hitos y una coordinación constante entre administraciones".

ENTREGA DEL INDALO DE ORO 2026

Por otra parte, el acto ha concluido con la entrega del Indalo de Oro 2026 al histórico director de zona de la cadena hotelera Servigroup en Mojácar, Ricardo Escudero, durante años, una distinción con la que el Consistorio reconoce su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo y promoción turística del municipio.

Escudero ha estado estrechamente vinculado al crecimiento del destino turístico mojáquero a través de su labor al frente de los establecimientos de la cadena en la localidad, "participando activamente en la consolidación de Mojácar como uno de los referentes turísticos del Levante almeriense".

Durante la entrega del galardón, el alcalde de Mojácar ha subrayado el significado de este reconocimiento para el municipio, y ha afirmado que "el Indalo de Oro simboliza el agradecimiento de Mojácar a quienes han contribuido a engrandecer nuestro municipio. Ricardo Escudero ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al turismo y ha sido una figura muy vinculada al desarrollo de nuestro destino. Con este reconocimiento queremos poner en valor su trabajo, su compromiso con el sector y su aportación al crecimiento turístico de Mojácar".

Sánchez quiso también felicitar "de corazón" al galardonado durante su intervención "por un merecido Indalo de Oro", ya que "su constancia y profesionalidad son una fuente de inspiración para el sector y una contribución indispensable a la creación de empleo en nuestra provincia", y este reconocimiento "hace justicia a años de entrega por potenciar el turismo en la comarca".

"Desde la Diputación Provincial de Almería siempre estaremos al lado de iniciativas que, como esta, apuesten por la calidad y el futuro de nuestra tierra. Enhorabuena a Ricardo, a todos los mojaqueros y a quienes tenemos la suerte de disfrutar de este paraíso", ha indicado.

Finalmente, la jornada ha concluido con un vino español en el que los asistentes "pudieron compartir impresiones sobre los proyectos presentados y celebrar un acto que simboliza el compromiso de Mojácar con un futuro más sostenible y con el reconocimiento a quienes contribuyen al desarrollo y prestigio del municipio".