Mónica Naranjo llena la Plaza de Toros en su regreso a Almería

La artista Mónica Naranjo en el concierto ofrecido en la Plaza de Toros de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista Mónica Naranjo llena la Plaza de Toros en su regreso a la ciudad de Almería con un "público entregado" desde "mucho antes del inicio del concierto, que duró dos horas y que combinó en un espectáculo de gran formato "potencia vocal, sofisticación escénica y una cuidada puesta en escena" para recorrer los grandes éxitos de su carrera.

Según ha concretado el Consistorio almeriense en una nota, esta actuación forma parte de la programación de Siente La Plaza + Music y el Área de Cultura, con el patrocinio del Ayuntamiento de Almería y Diputación.

Enmarcada en su gira 'Greatest Hits Concerts 2026', fue "mucho más que un concierto". Las grandes pantallas envolvieron cada interpretación con "impactantes audiovisuales, mientras un cuerpo de baile ejecutó coreografías muy vistosas que acompañaban una producción concebida hasta el último detalle", todo ello reforzado por una "iluminación espectacular y una escenografía que mantuvo un ritmo constante durante toda la noche".

Uno de los elementos más llamativos según ha valorado el Consistorio almeriense fue la evolución estética del espectáculo. Naranjo articuló el concierto a través de cuatro cambios de vestuario de marcado carácter monocromático, desde un intenso rojo para el inicio, seguido por un elegante blanco, un vibrante amarillo y, como broche final, un sofisticado vestido negro que acompañó los momentos más emotivos de la despedida.

Con una voz que "mantiene intacta toda su fuerza y personalidad", la cantante interpretó cerca de una veintena de canciones convertidas ya en clásicos del pop español. No faltaron temas tan celebrados como 'Entender el amor', 'Solo se vive una vez', 'Amor y lujo', 'Desátame', 'El amor coloca', 'Pantera en libertad', 'Sobreviviré' o 'Las campanas del amor', donde los miles de asistentes se unieron al coro acompañando cada estribillo.

Más allá del despliegue técnico, uno de los aspectos más destacados de la noche fue la cercanía que la artista mantuvo con el público. En varias pausas agradeció el cariño recibido, compartió mensajes de complicidad y estableció una "conexión constante con los asistentes, que respondieron con largas ovaciones y una energía que no decayó durante todo el espectáculo".

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha destacado que "Almería está ofreciendo este verano una oferta amplia y diversa, para todos los gustos y edades, a través de diferentes programas, y, en esta línea, Siente la Plaza + Music está permitiendo escuchar a los referentes del pop y la música latina".

En suma, el concierto, patrocinado por el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería, "volvió a demostrar el poder de convocatoria de un ciclo que sigue reuniendo a algunas de las figuras más relevantes del panorama musical nacional e internacional".