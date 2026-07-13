Montero afea a Moreno que su pacto con Vox "niega" cambio climático y le pide ir al Parlamento por incendio de Almería

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 13 de julio de 2026 en Turre, Almería (Andalucía, España). Pedro Sánch - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista va a pedir una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), en el Parlamento al hilo del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) en el que han muerto al menos 13 personas, así como le ha afeado que hable de cambio climático cuando, a la vez, ha firmado un acuerdo de gobierno con Vox en Andalucía que supone una "negación" de ese fenómeno.

Así lo ha señalado la dirigente socialista en una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado dispuesto por este incendio en la localidad almeriense de Turre, y que este lunes han visitado tanto el presidente de la Junta como el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

María Jesús Montero ha trasladado su "solidaridad" y "pesar a todas las víctimas de este brutal incendio, a todas las personas todavía que siguen ingresadas y, por tanto, atendidas por los profesionales sanitarios", y a sus familias, a quienes ha enviado "un abrazo para que puedan reconfortarse en la medida de lo posible" tras esta situación.

Además, la también exvicepresidenta primera del Gobierno ha trasladado un mensaje de "agradecimiento infinito a los profesionales públicos" que se dedican a la extinción de incendios, pertenecientes a dispositivos como cuerpos de bomberos, del Infoca, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y la Policía, que "están participando en primera línea" para combatir este incendio, "arriesgando muchas veces su vida para que otros puedan salvarla", según ha puesto de relieve.

Igualmente, María Jesús Montero ha querido "poner en valor la unidad, la coordinación de todas las administraciones públicas que a una tenemos que estar en esta tarea" de sofocar un incendio como el de Los Gallardos, algo que se espera que pueda suceder en los próximos días u horas, una vez que quede primero controlado.

Será entonces el momento, según ha agregado, de "hablar y averiguar cuáles han sido las circunstancias" que han rodeado este incendio, y en ese punto ha anunciado que "el Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía para poner en pie todo el cronograma de actuaciones que se han llevado a cabo desde que empezó la primera columna de humo y, posteriormente, también para ver cómo en el futuro se pueden prevenir mejor la aparición y propagación de incendios de estas características".

Además, Montero ha dicho que le "ha llamado la atención que el propio presidente de la Junta de Andalucía haya hablado de la necesidad de reforzar la lucha contra el cambio climático", que --según ha remarcado la líder del PSOE-A, "trae riadas, sequías, incendios y todas las catástrofes naturales que vivimos con mayor intensidad" en los últimos años--, cuando recientemente ha firmado un acuerdo con Vox para posibilitar su investidura como presidente de la Junta que conlleva una "negación de ese cambio climático".

De este modo, Montero ha apuntado que dicho pacto puede suponer "la reversión de algunas de las medidas que permiten combatir los fenómenos climatológicos y las cuestiones de este tipo", y ha considerado que es "una gran paradoja escuchar al presidente de la Junta hablar de esto cuando, por otra parte, ha firmado con su socio de Vox el que ese cambio climático no existe, a pesar de la evidencia de la ciencia y de que las medidas que se ponen en marcha están recomendadas por todos los expertos".

"Tiempo habrá de analizar todo esto en la comparecencia que hemos solicitado del presidente de la Junta de Andalucía", ha abundado Montero antes de apostillar que "lo primero va antes, y lo primero es que terminemos de extinguir este incendio" del que, a preguntas de los periodistas, ha apuntado que "es prematuro" todavía hacer consideraciones sobre si se pudo haber hecho algo "mal" por parte de las administraciones a la hora de atajarlo.