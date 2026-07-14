Moreno destaca el esfuerzo "titánico" para controlar el incendio y ve prioritaria la reconstrucción de zonas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este martes en el acto de inicio de las obras del tramo de autovía Casapalma-Cerralba, en Cártama (Málaga) - ALEX ZEA-EUROPA PRESS

CÁRTAMA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este martes la "profunda huella" que ha dejado el trágico incendio de Los Gallardos (Almería) tanto en las vidas cotidianas, con la muerte de trece personas, como sobre el terreno.

Moreno ha pronunciado estas palabras durante su intervención en el acto de inicio de las obras del tramo de autovía Casapalma-Cerralba, en Cártama (Málaga).

Este es el primer acto que el presidente tiene en otra provincia tras el incendio, ya que en los últimos días sólo ha estado en Almería, siguiendo desde el puesto de mando la evolución del trágico siniestro.

Ha valorado que el fuego, afortunadamente, ya haya sido controlado tras un esfuerzo "titánico" por parte de los servicios de extinción, como los efectivos del Infoca y de la UME, y ha señalado que ha dejado una "profunda huella, no solamente en el terreno, con esas 7.000 hectáreas calcinadas, sino también en la vida cotidiana de muchas de las personas que, desgraciadamente, han visto como sus vidas han quedado afectadas" y a los que ha enviado un "abrazo enorme".

Juanma Moreno ha señalado que se sigue "todavía refrescando el terreno, evaluando y, por supuesto, también vigilando que no haya ningún tipo de rebrote", y también trabajando en lo que tiene que ser la reconstrucción de algunas de las zonas afectadas.