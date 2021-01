Moreno ve "un atropello" a campo andaluz decreto de transición de la PAC: "Haré lo posible porque el Gobierno lo retire"

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado este jueves que si el decreto de transición que regula las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2021 y 2022 continúa adelante "será un atropello para el campo andaluz" y ha asegurado que hará "lo posible" para que el Gobierno lo retire "porque nos jugamos mucho".

"El real decreto supone un clarísimo perjuicio para los agricultores y ganaderos porque el modelo propuesto por el Gobierno impone requisitos que penalizan de manera clara y directa a nuestra gente del campo", ha dicho.

Moreno, quien ha visitado este jueves las instalaciones de la cooperativa Murgiverde en El Ejido (Almería), se ha situado al lado del sector "que ha expresado su rechazo prácticamente unánime y de forma contundente" a esas reglas, que, tal y como ha remarcado, "no las demandan Europa ni tampoco son lo que se acordó en 2015".

"No puedo entender porque el Gobierno no atiende las peticiones casi unánimes de un sector que, de manera mayoritaria y con una enorme diversidad asociativa agrícola y ganadera, le está diciendo que por ahí no", ha señalado el presidente andaluz, para quien el real decreto es "clarísimamente malo para campo".

Ha lamentado, en esta línea, el "esfuerzo de diálogo" que ha mantenido la Junta andaluza y ha afeado que "eso" no se haya traducido "de manera clara en un cambio de posición" o en que no se tuviesen en cuenta por parte del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, las alegaciones hechas.

"Es inconcebible, un gravísimo error no tener en cuenta las propuestas de una comunidad autónoma que el líder en el sector agroalimentario español", ha asegurado Moreno, quien concluido instando al ejecutivo a "reconsiderar" el real decreto y advirtiendo de que trabajará "de manera muy decidida" para que sea "retirado".