Muere el conductor del patinete atropellado por un camión de recogida de basuras en Almería

Archivo - Patinete eléctrico - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un patinete eléctrico de 51 años de edad que fue atropellado este lunes por un camión del servicio municipal de recogida de residuos en una de las intersecciones del Parque Nicolás Salmerón de Almería ha fallecido debido a las graves lesiones que presentaba.

Fuentes próximas al caso han confirmado a Europa Press la muerte del afectado tras los hechos por los que un alertante avisó al teléfono unificado de emergencias 112 Andalucía del atropello, que se produjo en la rotonda de la conocida Fuente de Peces sobre las 16,55 horas.

El impacto tuvo lugar durante un giro del camión hacia la calle Real, sin que el conductor del vehículo se percatara de la presencia del patinete que circulaba por el carril-bici, según han indicado a Europa Press fuentes municipales.

El atropello hizo que el varón quedara en el suelo sin posibilidad de reincorporarse, toda vez que el conductor, que se quedó en la zona hasta la llegada de los agentes, fue sometido a las pruebas de alcoholemia con resultado negativo.

Desde el centro coordinador de emergencias se dio aviso a 061 y a la Policía Local de Almería, que solicitó asistencia de una UVI Móvil para poder trasladar al herido al Hospital Universitario Torrecárdenas.