Trasladan al hospital al conductor de un patinete en Almería atropellado por un camión de recogida de residuos

Archivo - Patinete eléctrico - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años de edad ha sido trasladado con heridas de gravedad al menos en una pierna después de que fuera atropellado cuando circulaba a bordo de un patinete eléctrico por un camión del servicio municipal de recogida de residuos en una de las intersecciones del Parque Nicolás Salmerón de Almería.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que un alertante avisó sobre las 16,55 horas del siniestro, que se produjo en la rotonda de la conocida Fuente de Peces. El impacto dejó al varón en el suelo sin posibilidad de reincorporarse.

Desde el centro coordinador de emergencias se dio aviso a 061 y a la Policía Local de Almería, que solicitó asistencia de una UVI Móvil para poder trasladar al herido al Hospital Universitario Torrecárdenas. El camión junto con su conductor han permanecido en la zona hasta la llegada de los agentes.