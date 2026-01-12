Muere un motorista de 30 años tras una colisión con un turismo en El Cañarete (Almería)

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 12 enero 2026 11:40
ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 30 años ha fallecido este lunes tras resultar herido de gravedad en una colisión con un turismo registrada en la carretera N-340a, en el tramo de El Cañarete, en el término municipal de Almería.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 7,30 horas en el cruce de acceso a Castell del Rey, tras recibirse varias llamadas de alerta que han activado a la Guardia Civil de Tráfico, a los equipos de mantenimiento de carreteras y a los servicios sanitarios del 061.

El motorista ha sido atendido en el lugar por los efectivos sanitarios, que finalmente han certificado su fallecimiento a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Durante la intervención de los operativos, la vía ha permanecido afectada al tráfico, que ha quedado restablecido una vez concluidas las actuaciones.

