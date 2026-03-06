Muere un trabajador tras precipitarse varios metros desde el techo de una nave en Viator (Almería)

Archivo - Ambulancia. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VIATOR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de unos 36 años de edad ha fallecido este viernes tras precipitarse desde al menos seis metros de altura al caer desde el techo de una nave industrial situada en el Polígono La Juaida de Viator donde, hace justo un mes, otro varón perdió la vida en similares circunstancias.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 13,15 horas se han recibido avisos en los que se alertaba del accidente en el interior de la nave situada en la calle Sierra de las Estancias.

Así, se ha dado aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que se han desplazado hasta el lugar del siniestro, donde persisten los avisos amarillos por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Los servicios sanitarios han tratado de reanimar al herido aunque sin éxito.

Se trata del segundo accidente laboral mortal que se produce en la zona en el último mes tras el sufrido el pasado 6 de febrero por otro trabajador, en este caso de unos 33 años, que falleció al caer desde un techo en la calle Río Adra, apenas a un kilómetro de distancia del lugar del siniestro de este viernes.