Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en una playa de Carboneras (Almería)

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han recuperado este lunes el cuerpo sin vida de un varón en aguas de la playa de Los Muertos en Carboneras (Almería) donde también se ha registro al menos un herido de consideración durante el desembarco de una patera.

Fuentes de la investigación han confirmado Europa Press que poco antes de las 12,45 horas se ha dado aviso por la llegada de una embarcación rápida que ha desembarcado frente al litoral carbonero a los ocupantes de la lancha, que han vuelto mar adentro.

Así, hasta la zona se han desplazado efectivos de Guardia Civil, que han podido recuperar el cadáver de un varón y auxiliar a otro herido, con una lesión en una pierna. Igualmente, se ha rescatado a nueve varones en aparente buen estado de salud.

Las autoridades trabajan en la zona ante la posible presencia de otras embarcaciones destinadas al tráfico irregular de personas toda vez que el cuerpo del fallecido ha sido trasladado al puerto de Carboneras.