La mujer agredida en Lucainena (Almería) está en el sistema Viogén pero sin relación con los dos varones implicados

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 54 años de edad que resultó agredida en la noche del pasado sábado en Lucainena de las Torres (Almería) por parte de un varón, que posteriormente se suicidó, cuenta con medidas judiciales en vigor en el marco del sistema de protección de las víctimas de violencia de género aunque sin relación con el supuesto atacante ni un tercer varón, que también resultó herido.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Europa Press que los investigadores aún tratan de esclarece la relación entre los tres implicados tras los hechos vividos sobre las 22,45 horas del sábado, en el que la mujer y otro varón fueron heridos de gravedad con un arma blanca.

Según los indicios que se manejan hasta el momento, el supuesto atacante se habría quitado la vida tras herir a la mujer y al tercer hombre. La víctima residía en la localidad desde hacía pocas semanas.

El suceso tuvo lugar en la calle Real, desde donde varios testigos dieron la alarma al teléfono 112 para avisar de que "estaban escuchando o viendo desde la terraza una disputa".

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado efectivos del 061 y Guardia Civil. Fuentes del instituto armado han detallado al 112 que habían tenido un aviso por tres personas heridas por arma blanca, "una agresión de una pareja y otro implicado más".