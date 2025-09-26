Mujeres mayores elaboran mantas solidarias para bebés del programa de acogimiento familiar de Cruz Roja en Almería

Participantes del proyecto 'Enrédate' de Cruz Roja en Almería, junto a voluntariado y familias acogedoras, durante el acto de entrega de las mantas de cuna. - CRUZ ROJA

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de mujeres mayores de 65 años que participa en el proyecto 'Red Social para Personas Mayores: Enrédate' de Cruz Roja Española en Almería ha hecho entrega este viernes de las mantas de cuna tejidas a las familias del programa de acogimiento familiar.

Esta iniciativa simboliza "la fuerza de la solidaridad intergeneracional y la importancia de mantener a las personas mayores activas, conectadas y comprometidas con su entorno", según ha señalado la entidad en un comunicado.

Desde 2023, este grupo de mujeres, muchas de ellas en situación de soledad no deseada, se reúne de forma periódica en la sede provincial de Cruz Roja, en el Parque Nicolás Salmerón. A través del croché, han encontrado una herramienta para "compartir experiencias, tejer redes de apoyo y recuperar un propósito vital".

En 2025 decidieron transformar esta actividad en una acción solidaria. Cada pieza "representa mucho más que una labor artesanal, ya que constituye un gesto de amor y cuidado hacia niños y niñas que comienzan su vida en un entorno de acogida".

La responsable provincial del Programa de Personas Mayores, Ángela Bogas, ha subrayado que "este proyecto demuestra que el envejecimiento activo es mucho más que mantenerse ocupado: es encontrar sentido, conectar con los demás y aportar valor".

"Las participantes no solo mitigan la soledad, sino que refuerzan su autoestima al saber que lo que hacen tiene un impacto real en la vida de otras personas", ha asegurado Bogas.

Por su parte, la responsable del Programa de Acogimiento Familiar, María del Carmen González, ha valorado el "vínculo emocional" generado a través de este gesto porque "estas mantitas no son solo abrigo, son un primer gesto de afecto hacia bebés que inician su vida en una nueva familia". Ha añadido que "para ellas, saber que hay personas que piensan en ellos y en los niños y niñas que acogen, aunque no los conozcan, es profundamente emocionante".

El acto de entrega, que ha reunido al grupo de mayores, familias acogedoras y personal voluntario y técnico de Cruz Roja, ha sido "sencillo pero cargado de simbolismo y ha recordado que la humanidad se construye con pequeños gestos tejidos con cariño y compromiso".