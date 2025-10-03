El municipio de Berja (Almería) clama justicia por la muerte de Antonio Campos y muestra su apoyo a la familia

BERJA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El municipio de Berja se ha concentrado este viernes a las puertas de la Parroquia para manifestar su repulsa ante el asesinato de Antonio Campos y mostrar su apoyo a la familia. Con este acto, la localidad ha exigido conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y que los responsables paguen por ello.

Durante el homenaje, el alcalde del municipio, José Carlos Lupión, ha lamentado lo sucedido, afirmando que "el vacío que ha dejado Antonio Campos es enorme". En este contexto, ha recordado que Campos "era una persona muy presente en la vida del municipio, que hizo mucho bien por Berja. Llevó el nombre de la localidad con orgullo y su labor como historiador, editor de libros y promotor del turismo ha dejado una huella imborrable".

"En innumerables rincones de la ciudad está la presencia y la mano de Antonio Campos", ha añadido el alcalde, reiterando el rechazo del municipio a cualquier forma de violencia: "Renunciamos y nos oponemos firmemente a todo tipo de violencia. Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona. Sufrir esto es muy duro".

La familia de Antonio Campos también ha estado presente en el acto. Su hermana ha tomado la palabra para recordar su figura: "Allá donde iba, hacía amigos. Nunca le hizo daño a nadie". Además, ha señalado que aunque "nadie nos lo va a devolver, pido justicia y que se impongan penas más duras a quienes le hicieron esto, porque no merecía esa muerte". "Gracias por acompañarnos y que la justicia haga su trabajo", ha concluido.

Antonio Campos, de 54 años y natural de Berja, fue hallado sin vida el pasado lunes en el maletero de su vehículo, que se encontraba estacionado en San Agustín, en el municipio de El Ejido (Almería).

PRISIÓN PROVISIONAL PARA EL DETENIDO

Este viernes, la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 23 años detenido por su presunta implicación en el crimen.

Fuentes del TSJA han confirmado la medida adoptada por el instructor en funciones de guardia tras la comparecencia del hasta ahora único arrestado por estos hechos, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. Por ahora está investigado por un delito de homicidio, aunque a lo largo de la instrucción se determinará el delito por el que finalmente se calificarán los hechos.

Tras resolver sobre la situación del detenido, el juzgado de guardia ha acordado inhibirse en favor de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3, que es el encargado de la investigación que continúa abierta por este crimen y bajo secreto de sumario.

En las últimas semanas, los agentes se han afanado en reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario, que prestaba servicio en el Área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, al que se vio por última vez pasadas las 21,00 horas del sábado anterior, cuando abandonó el domicilio familiar.

Las diligencias realizadas durante las últimas horas se han servido especialmente de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y de los registros del teléfono móvil de la víctima, además de múltiples entrevistas con testigos y allegados, y la recogida de vestigios en el vehículo de la víctima.

Las últimas pesquisas facilitaron la orientación de la investigación con la detención de este hombre, de origen marroquí, tres días después del hallazgo del cadáver, que fue transportado en el maletero del vehículo de la víctima durante la misma noche en que desapareció de su pueblo natal.

Antonio Campos tenía previsto dormir en casa y levantarse temprano en la mañana del domingo puesto que tenía una cita a las 10,00 horas en Granada, donde había quedado con algunos amigos para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias.

La familia de Antonio Campos ha trasladado este viernes públicamente en diversos medios de comunicación que el detenido no tenía "ninguna vinculación" con ninguno de los allegados, toda vez que han asegurado que desde el Instituto Armado les han comunicado que el sospechoso se habría declarado como autor material del crimen.

Los allegados no encuentran aún explicación a este suceso dado que, según han apuntado, el fallecido aún estaba en posesión de varias de sus pertenencias cuando fue encontrado. Asimismo, señalan los golpes recibidos en la cabeza como la causa del fallecimiento.