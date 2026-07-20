El Museo Doña Pakyta de Almería reúne 58 obras de Ginés Parra y pintores de la Escuela de París hasta el 4 de octubre

El director del Museo de Arte de Almería, Juan Manuel Martín, y el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, durante la visita a la exposición 'Ginés Parra y otros pintores españoles de la Escuela de París'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte de Almería Doña Pakyta reúne 58 obras de Ginés Parra y otros pintores españoles de la denominada Escuela de París en una exposición que puede visitarse hasta el 4 de octubre en el Espacio Camina del centro cultural.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en una nota, la muestra, titulada 'Ginés Parra y otros pintores españoles de la Escuela de París, ha sido organizada por el Consistorio y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y ocupa la sala de exposiciones temporales del museo.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado este lunes la propuesta, compuesta por pinturas, acuarelas, dibujos, litografías y collages que permiten recorrer la trayectoria de algunos de los artistas españoles que desarrollaron su carrera en París durante el siglo XX. Entre ellos sobresale Ginés Parra, natural de Zurgena, quien protagoniza la exposición con 31 obras.

Pérez de la Blanca ha agradecido el trabajo de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino junto con la aportación de las instituciones, los coleccionistas y los profesionales que han participado en la muestra.

Asimismo, ha afirmado que "para el Ayuntamiento de Almería supone un orgullo rendir homenaje a uno de los grandes artistas universales vinculados a la provincia, cuya trayectoria representa el talento almeriense capaz de abrirse camino en uno de los principales focos de creación artística del siglo XX".

El concejal ha recordado que Ginés Parra compartió generación con figuras de la talla de Pablo Picasso, Hernando Viñes, Celso Lagar, Manuel Ángeles Ortiz o Antoni Clavé, todos ellos referentes de la Escuela de París.

"Quien visita nuestra ciudad encuentra playas, un clima privilegiado y una excelente gastronomía, pero cada vez son más las personas que también buscan conocer nuestra identidad, nuestro patrimonio y el legado de los artistas que han llevado el nombre de Almería más allá de nuestras fronteras", ha señalado Pérez de la Blanca.

El edil ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con las iniciativas que surgen de la colaboración entre administraciones y entidades culturales, convencido de que "invertir en cultura es también invertir en turismo, en desarrollo económico y en la proyección nacional e internacional de nuestra ciudad".

Por su parte, el director del museo y comisario de la exposición, Juan Manuel Martín, ha destacado que la muestra "nos ha permitido seguir indagando y analizando la obra de Ginés Parra y sus conexiones con todos aquellos artistas que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se trasladaron a París para buscar la conexión con la vanguardia y el arte".

El comisario ha explicado que "hasta París llegaron artistas como Picasso y otros tantos españoles que encontraron un ambiente donde la vanguardia y todo lo que tiene que ver con el cubismo de Picasso, se mezclaron para dar una nueva dimensión con el arte español".