Nieto valora en Almería el "esfuerzo diario" de los alcaldes: "Es la política más sana y la más comprometida"

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del Partido Popular de Andalucía, José Antonio Nieto, en una reunión con alcaldes y portavoces del PP en las comarcas del Levante y Almanzora (Almería). - PP

ALMERÍA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del Partido Popular de Andalucía, José Antonio Nieto, y el secretario general del PP de Almería, Francisco Bellido, han mantenido esta tarde una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces del PP en las comarcas del Levante y Almanzora para abordar la Estrategia de Reto Demográfico de Andalucía puesta en marcha por la Junta.

Según ha enmarcado el PP en una nota, durante el encuentro, Nieto ha puesto en valor el "esfuerzo diario" que realizan los alcaldes, un trabajo que ha definido como "la política más sana y más comprometida, la que está 24 horas al día, los siete días de la semana, al lado de los vecinos".

El coordinador del PP Andaluz ha enmarcado la importancia de la Estrategia de Reto Demográfico que "no solo aborda la despoblación, sino también los desequilibrios derivados de los crecimientos rápidos que se están produciendo en municipios como Vera o Roquetas de Mar, donde el fuerte desarrollo económico y el aumento de población generan nuevas necesidades de servicios públicos".

Al hilo, ha enmarcado que "estos crecimientos exigen una planificación adecuada de infraestructuras educativas, sanitarias y de servicios, especialmente en municipios con población estacional que se multiplica durante los meses de verano".

Nieto ha insistido en que el contacto directo con los responsables municipales es "clave para construir políticas eficaces". "Escuchar más que hablar es fundamental; la política que escucha, aprende y atiende es la que finalmente da soluciones reales a los vecinos", ha apostillado al respecto.

Asimismo, ha destacado el "potencial municipalista" de la provincia de Almería, asegurando que "ese caudal de experiencia y conocimiento del territorio se va a aprovechar para ponerlo al servicio de todos los andaluces".