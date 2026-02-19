Níjar (Almería) aprueba con el voto de Vox y PP impedir el acceso a dependencias municipales con burka o niqab

Archivo - Ayuntamiento de Níjar (Almería). - AYTO DE NÍJAR - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado con los votos del equipo de gobierno formado por PP y Vox una moción impulsada por este último grupo para impedir el acceso a dependencias municipales a personas que porten burka, niqab u otras prendas equivalentes que oculten "parcial o totalmente el rostro" salvo por razones médicas o de seguridad laboral.

La moción, que ha carecido de debate entre los miembros del Pleno y ha sido rechazada por la bancada del PSOE, sostiene que la medida "protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas", según ha defendido la primera teniente alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox).

"La utilización de prendas de este tipo en España, que cubren totalmente o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas", ha apuntado la edil.

No obstante, ha asegurado que el texto "no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías", sentido en el que ha lamentado que los socialistas no hayan apoyado una iniciativa "centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal", según ha defendido.

La moción acuerda como condición "fundamental" para acceder a dependencias municipales que se permita la "identificación visual del rostros por razones de seguridad", por lo que no se admitirá la entrada o permanencia de nadie que tape su cara con prendas de cualquier tipo "con independencia del origen, motivación o significado de la prenda".

La regulación, que no resulta aplicable a la vía pública, tampoco se extiende a símbolos o prendas que "no oculten el rostro", conforme a la encomienda que se ha hecho a los servicios jurídicos para que incorporen a los reglamentos municipales esta cuestión.

"Hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras", ha trasladado posteriormente Fenoy en una nota.