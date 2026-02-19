Maíllo (IU) tacha de "infumable" la propuesta de Vox para prohibir el burka y de "instalar el odio" en la sociedad

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - IZQUIERDA UNIDA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que la Proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para impedir el uso del burka y el niqab en el espacio público es una medida para "instalar el odio en la sociedad" a través de la "islamofobia", calificándola de "infumable" y señalando que "el problema no es la prohibición" sino "la educación".

"Tenemos que educar y llevar a quienes estén en una situación de forzamiento a que no se sometan a ellas", ha manifestado Maíllo en declaraciones a los medios durante una visita a Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde ha advertido que "se encuentra más niqab en las playas pijas de Marbella, en el Paseo de Gracia de Barcelona o en la Plaza Mayor de Madrid, de los ricos y ricas de los golfos pérsicos que en cualquier barrio de nuestro país".

El coordinador federal se ha mostrado abierto al debate de la laicidad en las instituciones, defendiendo que "somos muy respetuosos con los sentimientos religiosos" y que no van a formar parte de un debate "para atacar a minorías que son absolutamente residuales", porque según ha dicho "no estamos hablando de una práctica en absoluto existente en España".

Además, ha acusado al PP de "hipócrita" al recordar que "hace tres meses" rechazó en Melilla la propuesta que ha llevado Vox al Congreso, indicado que "esto no va del debate laico necesario que tenemos que hacer en la sociedad, va de poner el foco y acusar a la inmigración y sobre todo a la inmigración islámica".

"Por ahí no nos van a encontrar, porque no nos van a encontrar en el debate del odio, de la exclusión y de las desconfianzas. Sí nos van a encontrar en el debate de la laicidad, del sentimiento respetuoso interreligioso y en el debate del diálogo para el encuentro", ha aseverado Antonio Maíllo a este respecto.

Preguntado sobre la proposición de Ley Orgánica reguladora del uso de prendas y elementos que oculten el rostro en espacios públicos que ha registrado este jueves el PP en el Congreso, el coordinador federal de Izquierda Unida ha preferido no opinar al respecto al no conocer aún el texto de la propuesta.

"Vamos a leer a ver qué dice y qué propone", ha apuntado sobre ello, afirmando que la propuesta de Vox "era infumable" porque "no iba sobre el asunto que aparecía en los titulares, sino a atacar a la población migrante y vincular un conflicto de opresión con la emigración y una reivindicación de una España que ya no existe", al entender que "hay una España de diálogo, de mestizaje, de mucha gente que son españoles por voluntad propia, no porque nacieron" aquí.

Así, ha defendido que estas personas "son acogidas porque forman parte de nuestra comunidad", siendo ellas "con las que nosotros queremos hacer un diálogo respetuoso, un diálogo de construcción y de integración, no un diálogo de señalamiento y de exclusión".