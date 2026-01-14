Níjar (Almería) respalda al sector productor del tomate frente al acuerdo de asociación de la UE con Marruecos

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Níjar (Almería) celebrado este miércoles ha aprobado una moción de respaldo al sector productor y exportador de tomate frente al acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.

La iniciativa, propuesta por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) y llevada al pleno por el PP, ha salido adelante con los votos favorables de los 'populares', PSOE y Vox.

La concejal Pilar Fenoy ha incorporado una enmienda para instar al Gobierno central y a la Comisión Europea a "garantizar una reciprocidad real en las importaciones procedentes de terceros países mediante las denominadas cláusulas espejo".

Con esta modificación, el acuerdo aprobado reclama que los productos importados cumplan los mismos estándares y exigencias que se aplican al productor español y comunitario, según ha señalado el Consistorio en una nota.

El texto remarca que el sector de frutas y hortalizas es el principal de la agricultura española, con un valor de más de 20.700 millones de euros y más del 50 por ciento del empleo agrario nacional. Sin embargo, el sector del tomate atraviesa una "crisis estructural grave".

En la última década, la producción española de tomate para consumo en fresco ha caído un 31 por ciento, y las exportaciones a la UE han descendido un 25 por ciento. Esta pérdida de peso afecta a todas las zonas productoras, "con descensos muy significativos en volumen y valor, especialmente en Almería".

De forma paralela, las importaciones de tomate procedentes de Marruecos han aumentado un 269 por ciento en el mismo periodo, "llegando a superar a España como primer proveedor del mercado comunitario".

Esta evolución "refleja una pérdida de competitividad del modelo productivo europeo, que además está sometido a mayores exigencias laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias".

Otros asuntos aprobados en este pleno ordinario celebrado en Níjar han sido la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, así como el programa de carácter temporal denominado 'Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar', a ejecutar por el centro de servicios sociales comunitarios del Consistorio nijareño.