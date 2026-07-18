'Noches de Verano en El Toyo' en Almería comenzará con un 'Mar de Jazz' y 'Cuentos afinados'

Archivo - Almería.- Presentada la primera edición del ciclo 'Noches de Verano en El Toyo', con conciertos, cine, flamenco o humor - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Noches de Verano en El Toyo' comenzará su programación, organizada por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, la próxima semana con los dos primeros conciertos en el Anfiteatro de la Plaza del Mar. De esta manera, este espacio turístico de El Toyo se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante las noches estivales, con entrada libre hasta completar el aforo.

La iniciativa, con producción de Contraportada y Asiento VIP, se abrirá el próximo lunes, 20 de julio, a las 22,00 horas, con el concierto 'Mar de jazz', a cargo de Sara Soul, voz, y Carlos López, guitarra, que interpretarán 'standards' de jazz, soul, funk y blues, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Por su parte, Sara Soul empezó su carrera en 2011 y ha lanzado su primer disco con el guitarrista Carlos López, denominado 'First Time'. Carlos López es guitarrista, arreglista y compositor, y es "un referente" de la guitarra en Almería.

La actuación, prevista para el 14 de julio, se aplazó por la coincidencia en la Plaza del Mar de la retransmisión de la semifinal del Mundial de Fútbol, y se podrá disfrutar el próximo lunes. Al día siguiente, el martes, 21 de julio, a las 22,00 horas, se ofrecerá el espectáculo 'Cuentos Afinados', un cuentacuentos musical narrado por Paula Mandarina, y acompañada por Gastón García, violín, y Carlos López, guitarra.

Se trata de "un viaje a través de los cuentos de siempre", donde reyes y reinas, princesas y príncipes, castillos encantados y criaturas inesperadas "cobran vida" acompañados de música en directo.

El programa 'Noches de Verano en El Toyo', se desarrollará todos los martes hasta el 8 de septiembre, con una programación gratuita y dirigida a todos los públicos que incluirá conciertos, teatro, humor, cine de verano, flamenco, cuentacuentos, juegos tradicionales y otras propuestas familiares.

Durante la presentación, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que este proyecto responde al compromiso municipal de ofrecer una oferta turística que vaya más allá del sol y la playa.

"El turismo también es cultura, convivencia, experiencias y vida en la calle", ha señalado, subrayando la importancia de "generar actividades que enriquezcan la experiencia tanto de quienes visitan la ciudad como de quienes viven en ella".

Las 'Noches de Verano en El Toyo' pretenden contribuir a dinamizar uno de los principales enclaves turísticos de la capital durante la temporada alta, reforzando la oferta de ocio y consolidando la imagen de Almería como un destino con actividad cultural durante todo el verano.