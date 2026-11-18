Parte de la marihuana intervenida en Los Almendros, en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Almería ha detenido a nueve personas en una operación en la que se han practicado seis registros domiciliarios en el barrio de Los Almendros que han permitido intervenir unas 3.400 plantas de marihuana y un arma de fuego corta junto con diversa munición, entre otros efectos.

La actuación, según han trasladado fuentes policiales, forma parte del plan de respuesta para barrios tensionados de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo 2 de la Udyco Alborán, que se han desempeñado desde primera hora de este martes.

La intervención, que ha contado con el apoyo de la Policía Local para la elaboración de expedientes de derribo de aquellas construcciones ilegales que se han detectado, se ha saldado además con la intervención de 4.000 euros en efectivos y distintos útiles para el cultivo.

Según los primeros cálculos realizados por el operativo, la droga intervenidas cuenta con un peso aproximado de 200 kilos. En este sentido, parte de las plantas estaban el proceso de secado, si bien también parte del estupefaciente se ha hallado en cogollos y hachís. El operativo también ha contado con la colaboración de personal técnico de la compañía eléctrica suministradora, que se ha ocupado de neutralizar los enganches irregulares a la red que se han detectado durante la intervención.