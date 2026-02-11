El nuevo jefe de la Comandancia de Almería se marca como prioridad la lucha contra el narco y el tráfico de personas

El coronel José Antonio Carvajal durante el acto de toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el coronel José Antonio Carvajal, ha marcado como prioritarios al frente de la demarcación la lucha contra el narcotráfico, las redes criminales y el tráfico ilegal de personas, sentido en el que ha asegurado que aportará su experiencia en destino similares al de Almería para lograr este objetivo.

Así lo ha manifestado durante el acto celebrado en el Patio de Armas de la Comandancia, en la que Carvajal ha incidido en que "la delincuencia organizada, dedicada a socavar a nuestra sociedad, no duda en usar la violencia e intimidación con el objetivo de conseguir un beneficio económico".

El acto ha estado presidido por el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, quien ha señalado los "muy complejos" problemas que presenta Almería en el ámbito delincuencial, especialmente en su costa, puesto que "van desde el fenómeno migratorio" pasando por "el narcotráfico" hasta la seguridad ciudadana marcada por "un turismo cada vez más intenso y menos estacional".

"Para asumir esto, cuentas con una plantilla de 1.700 efectivos, con un grado de cobertura que raya el 90 por ciento, uno de los más altos que tiene el Cuerpo en la región", le ha manifestado antes de señalar que esta dotación, junto con el amplio abanico de especialidades que la Guardia Civil tiene en Almería, hacen que la provincia cuente con unos "buenos registros de criminalidad".

Llamas ha alabado las iniciativas "pioneras" impulsadas desde la Comandancia "en numerosos aspectos de la lucha contra el narcotráfico", entre las que ha destacado los dispositivos especiales puesto en escena para desarticular a los 'petaqueros'.

Con ello, ha reconocido los "retos" que tiene la Guardia Civil en esta demarcación dada su "posición estratégica respecto a los flujos migratorios", lo que la hace "ser un destino elegido de distintos grupos criminales procedentes de los países vecinos", lo que ha propiciado que "la provincia tenga una presión mayor en el último año".

COLABORACIÓN

El coronel, que también ha puesto en el punto de mira los delitos contra el medio ambiente, la violencia de género, la seguridad del tráfico y el terrorismo, entre otros, ha abogado por la colaboración con otros cuerpos policiales y organismos, en especial, con la Brigada de La Legión "con la que esta Comandancia tiene una estrecha relación".

Igualmente, ha apuntado que los delincuentes "utilizan cada vez sistemas más complejos y sofisticados para cometer la ciberdelincuencia", sentido en el que ha apostado por una formación tecnológica "especializada" para "afrontar esta realidad".

Carvajal, quien se ha se ha propuesto "impulsar el servicio al ciudadano como elemento trascendental", se ha congratulado del "gran compromiso y la entrega" de los miembros de la Comandancia, a la que llegó hace unos meses. "La sociedad confía en nosotros y no podemos defraudarles", les ha manifestado para pedirles ser un referente en "seguridad pública".

El evento, con homenaje a los caídos y desfile de unidades de la Benemérita, ha contado también con la presencia de otras autoridades como la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, o el subdelegado del Gobierno, José María Martín, entre otros, además de representantes de la sociedad civil, eclesiástica, judicial y militar.

Nacido en Nerja (Málaga) en 1969, José Antonio Carvajal Cantarero ingresó en la Academia General Militar en 1989 y acumula más de tres décadas de servicio en el Instituto Armado. Ha ocupado destinos en las Comandancias de Barcelona, Cádiz y Málaga, donde ha ejercido funciones de responsabilidad como jefe de recursos humanos, materiales y financieros, además de jefe de Policía Judicial, Información y Operaciones. Tras su ascenso a coronel, desde el pasado mes de septiembre está al frente de la Comandancia de Almería.