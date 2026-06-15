Los nuevos 'Soletes' de la Guía Repsol de este verano se darán a conocer el próximo lunes en Cabo de Gata (Almería)

La directora de Guía Repsol, María Ritter; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, durante la presentación de los 'Soletes' Guía Repsol. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol presentará el próximo lunes 22 de junio, a las 20,00 horas, en el Cortijo La Loma, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), su nueva edición de 'Soletes' de verano, en un acto nacional en el que dará a conocer el listado de establecimientos reconocidos en toda España.

La cita se celebrará en pleno corazón del parque natural, donde Guía Repsol organizará una verbena para entregar los "icónicos distintivos amarillos" a los establecimientos de la provincia reconocidos con esta calificación, tanto en esta edición como en años anteriores.

Con más de 200 kilómetros de costa, playas salvajes, terrazas frente al mar y algunos de los atardeceres más espectaculares del Mediterráneo, la provincia almeriense acogerá esta presentación nacional en un momento en el que cuenta con 94 'Soletes', según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El evento se ha anunciado este lunes en la sede de la Diputación de Almería, en un acto en el que ha participado el presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, quien ha expresado su "satisfacción" por que esta nueva edición llegue a Almería.

El presidente provincial ha destacado que "la provincia con más horas de sol, con el cielo más limpio de Europa y el litoral más virgen del Mediterráneo continental es el mejor lugar para acoger este gran evento que espero y deseo que llegue a nuestra tierra para quedarse".

Los 'Soletes' son la calificación más joven de Guía Repsol y reconocen aquellos lugares a los que "siempre apetece volver" y que se recomendarían a cualquier amigo "por su propuesta apetecible, solvente y asequible, así como por su encanto, cercanía y autenticidad".

En este sentido, García Alcaina ha asegurado que estos reconocimientos son "un mapa del tesoro" para las vacaciones de verano, ya que "un 'Solete' premia la sonrisa del camarero que te conoce, la receta de la abuela que sigue intacta, y ese rincón del barrio o del pueblo al que siempre quieres volver".

"Estos distintivos están pensados para el viajero que quiere huir del turismo tradicional y quiere conectar con la esencia local", ha añadido el presidente de la Diputación.

Por su parte, la directora de Guía Repsol, María Ritter, ha señalado que están "muy ilusionados" porque, por primera vez, cuentan con "unos prescriptores muy especiales" que se desvelarán el próximo lunes.

"No hay mejor destino que Almería para celebrar la entrega estival de la calificación más exitosa de Guía Repsol. Es el lugar perfecto para desconectar, pasarlo bien y disfrutar de una gastronomía local, con productos autóctonos excepcionales en los que el Mediterráneo está muy presente", ha manifestado Ritter.

La directora de Guía Repsol ha remarcado que en la provincia "hay 'Soletes' para cubrir cualquier momento del día y propuestas para todos los gustos".

'SOLETES' GUÍA REPSOL

Actualmente, el desglose por provincias recoge 94 'Soletes' Guía Repsol en Almería, 136 en Cádiz, 83 en Córdoba, 101 en Granada, 73 en Huelva, 73 en Jaén, 138 en Málaga y 123 en Sevilla.

Los 'Soletes' son "establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía sin perder su carácter cotidiano". Ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta su distintivo amarillo.

La calificación nació en junio de 2021 para apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, durante la pandemia, mantuvieron la alegría cotidiana con gestos como "servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente".

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca lugares que merecen recibir un 'Solete', desde grandes ciudades hasta localidades más pequeñas, con la garantía de quien conoce de cerca el panorama gastronómico de cada región.

Guía Repsol se centra en detectar establecimientos situados fuera de los circuitos habituales y pone el foco en los secretos mejor guardados del público local.

Todos los establecimientos reconocidos con un 'Solete', así como aquellos premiados con Soles Repsol, pueden consultarse en la 'app' y la web de Guía Repsol. En la aplicación, los 'Soletes' pueden geolocalizarse, guardarse en favoritos o incorporarse a rutas de viaje.