El número 'del papica Rogelio' lleva el Gordo a una churrería de Roquetas (Almería): "Un año nos iba a dar suerte"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alegría se ha desatado este jueves en la churrería Amanecer de Roquetas de Mar (Almería) cuando, entre el ruido de la máquina de café y el bullicio de la clientela, María José, Sonia y Ana han empezado a gritarle al televisor al comprobar que llevaban un décimo compartido del 5.490, el número premiado con El Gordo en el Sorteo Extraordinario de Navidad y que ellas reconocen como 'el papica', en recuerdo al abuelo de una ellas.

"Sabíamos que el papica nos iba a dar un día la suerte", ha manifestado emocionada la propietaria del establecimiento, María José Lupiáñez, quien hasta se ha mostrado dispuesta a tatuarse en el brazo el número afortunado que comparte con su madre, su hermana y su amiga y empleada Ana Vanesa Cobos, quien lleva abonada desde hace más de ocho años a este décimo que juegan semanalmente en recuerdo a su abuelo Rogelio, ya fallecido.

La algarabía ha sido inesperada en este establecimiento que se encuentra situado junto al centro de salud de Roquetas Sur, donde las 11,20 horas desayunaba un grupo de fisioterapeutas que, en la confusión de los primeros minutos, han llegado incluso a levantarse de sus mesas para atender a Ana Vanesa, tirada en el suelo por la emoción. "Por poco le da un yuyu", ha bromeado el Antonio Pomares, pareja de la dueña y trabajador también del establecimiento, al recordar lo sucedido.

Fiel a la terminación en 90, Ana Vanesa Cobos ha resultado también agraciada con la cesta de Navidad que sortean en el local, según ha contado ante los medios que se han congregado en la churrería y a los que ha atendido tranquilamente incluso mientras daba el pecho a la menor de sus tres hijos a la que abrazaba fuertemente. "No me voy a quitar de trabajar, pero sí va a servir para tapar algunos agujeros", ha manifestado la agraciada.

El gozo ha sido compartido en la cafetería, donde además una clienta ha roto a llorar tras recibir al mismo tiempo la llamada de uno de sus hijos para decirle que llevaba uno de los 150 décimos con los que la Administración de Lotería número 2 de Roquetas de Mar ha repartido 60 millones de euros fundamentalmente en el municipio, ya que había varios abonados, así como entre los visitantes, con ventas en ventanilla dentro de la temporada turística.

La fe en 'el abuelo' se ha hecho esperar para este grupo de familiares y amigos, quienes hace unos años se les escapó un premio porque ese día "no pasó el de los iguales" y "tocó en otro lado", han relatado los agraciados quienes, para llamar aún más a la suerte, metieron en el congelador del establecimiento el pingüino de peluche que sujetaba el décimo premiado. "Este es también el pingüino de la suerte", han manifestado mientras enseñaban su mascota.

Por el momento, los responsables de la cafetería han aprovechado los micrófonos para informar a sus clientes que hasta el lunes no volverán a abrir sus puertas, aunque las vacaciones, como cada año, no les llegarán hasta el próximo mes de marzo. "Dejaremos un poquito para un viaje y lo haremos un poquillo más largo", ha afirmado la propietaria del local, quién señalaba el negocio para recordar que aún "debe mucho", por lo que este premio les permitirá estar "más tranquilos".

El "empujón muy grande" va a servir también a Sonia Lupiáñez, hermana de la dueña, para pagar la vivienda que compró el pasado mes de septiembre. "Lo tenía en las manos y no me lo creía que me había tocado", ha manifestado tras llegar al despacho de loterías donde se ha acercado a dar las gracias al lotero por ese décimo que han compartido entre las cuatro.

Por la administración se ha pasado también a primera hora de la tarde Vasile, un ciudadano de origen rumano quien ha mostrado uno de los décimos premiados. "No puedo tener alegría porque estoy mal del corazón", ha explicado el afortunado quien ha detallado que va a compartir el dinero con su familia. "De momento quiero comprar una casa y tapar agujeros", ha explicado antes de asegurar que era la primera vez que ganaba algo en la lotería.